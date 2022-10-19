施政報告︱打爛鐵飯碗　炒表現差公務員　楊立門：助提升工作效率

行政長官李家超今日（19日）公布上任後首份《施政報告》，提到要強化公務員管理，包括會優化公務員紀律機制，及早懲處違紀人員，如有表現欠佳的人員經督導和輔助後仍沒有改善，會及時終止聘用。



離任前任民政事務局常任秘書長的楊立門提到，過往如要解僱表現不佳公務員，需要經過一連串的程序才可解僱，他認為施政報告中提出優化獎罰機制，可以及時解僱表現並不理想的公務員，以增加公務員團隊的工作效率。



▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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解僱程序繁複 主管或直接調走處理

楊立門表示，公務員的懲罰機制早已存在，亦會以停薪、解僱等方式作懲罰，但如要以表現不佳為由去解僱一名公務員，就涉及到非常繁複的工序。他表示，首先要在評核中多次表現不理想，再才可開始解僱程序，另外仍要一連串的審查、聆訊等，所以都要一段非常長的時間，亦有人會為免麻煩，直接將表現不理想的人調到其他部門。

料登「行政長官表揚榜」有助升職

報告當中優化賞罰機制，楊立門指可以及時解僱表現不佳以及尸位素餐的公務員，從而提升團隊的工作效率。而對於推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，楊立門認為可有一定的鼓勵作用，因為如曾獖表揚，在日後升職時會有一定優勢。

楊立門表示如要以表現不佳為由去解僱一名公務員就涉及到非常繁複的工序，優化賞罰機制可以及時解僱表現不佳以尸位素餐的公務員。（資料圖片／羅君豪攝）

「搞幾年都炒唔到」

香港公務員總工會主席馮傳宗亦同樣認為加快賞罰，可以確保及早懲處違規及表現不佳的公務員，他提到外界一向對公務員有一種「鐵飯碗」、「點差都唔會處理」的印象，但其實一直都有賞罰的機制，只是當中涉及太多繁瑣的手續，結果「搞幾年都炒唔到」。

施政報告中提到加速賞罰過程，及早介入，觀察後重犯便作出懲處，有助建立賞罰分明的文化，亦有助改善外界的印象。而「行政長官表揚榜」方面，馮傳宗指出公務員工作上是無獎金，亦無花紅，更不會貿然升職，而有一個獎勵制度，可以有一定程度的激勵作用。

馮傳宗提到外界一向對公務員有一種「鐵飯碗」、「點差都唔會處理」的印象，指加快賞罰進程有助建立賞罰分明的文化，並改善外界的印象。（資料圖片／夏家朗攝）

施政報告也公布更新《公務員守則》，規定公務員須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，履行「愛國者治港」原則。香港公務員總工會亦表示歡迎，馮傳宗認為外界一直炒作公務員的忠誠度，受到部份社會人士的責難，他認為更新公務員守則後應客觀並具體寫出要求，如何算是具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，履行「愛國者治港」原則，讓公務員有守則可依，如違反要求便算是失職，但乎合要度外界對公務員帶有偏見的人士則應停止他們的批評。

楊何蓓茵：公務員要做到民有所呼，我有所應

公務員事務局局長楊何蓓茵在《行政長官2022年施政報告》發表後以「優化管理 共謀發展」為題向全體公務員發信，簡述《施政報告》中局方優化公務員管理和加強培訓等相關政策措施。她表示公務員作為政府的骨幹，必須清楚認識和理解政府的施政方針和路向，更新《公務員守則》闡明公務員應有的基本信念和操守準則，亦提到會強化賞罰制度，強化動員機制，加強公務員培訓等。

楊何蓓茵鼓勵所有公務員了解《施政報告》的內容及政策措施，在工作中展現敢於擔當、不畏困難的精神，以做到『民有所呼，我有所應』。

楊何蓓茵又於下午與四個公務員中央評議會和四個主要跨部門公務員團體代表會面，簡介《施政報告》中與公務員事務相關的政策措施。