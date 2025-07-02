前高官楊立門批公務員「跳point」太寛鬆：政府薪酬制度被濫用？

去年有21名公務員不能根據薪級點「跳point」，變相凍薪。前民政事務局常任秘書長楊立門批評公務員的考績評核太寛鬆，絕大部分上司因怕麻煩，都不會基於下屬的表現而拒絕讓他「跳point」，直言「表現唔達標嘅公務員咁少，我哋應該感到高興，定係更應該擔心政府嘅薪酬制度，一直冇被好好利用，甚至被濫用呢？」



他建議由部門首長根據個別員工過往一年的表現決定加薪或凍薪，應加就加，應凍就凍，而非按層級劃一加薪。



政府研「高級公務員責任制」 表現差可能凍薪

行政長官李家超委派政務司司長陳國基研究「高級公務員責任制」，望加強公務員的獎賞分明制度，表現良好者可獎賞，表現不濟則受處罰，包括凍薪。

楊立門曾經出任發展局及前民政事務局常任秘書長，是公務員體系最高職級。（資料圖片）

前常秘楊立門質疑薪酬制度被濫用：表現唔達標公務員咁少

楊立門曾經出任發展局及前民政事務局常任秘書長，是公務員體系最高職級。他昨天（1日）在個人節目中表示，公務員的「薪級表」有幾十個薪級點，以二級行政主任為例，薪酬是薪級表第15至27點（即頂薪點），每年跳一點，即約2000多元，直至到達頂薪點為止，行內人稱為「坐maxi」。

公務員。（林靄怡攝）

去年「坐maxi」約有66,000人，佔公務員總人數三分一，即代表有三分二公務員每年都可以加一個薪級點。機制下，員工要表現良好才可「跳point」，否則凍薪。根據公務員事務局的資料，2022年只有 7 人不獲增薪，2023有12人，而去年有21人。

表現唔達標嘅公務員咁少，我哋應該感到高興，定更應該擔心政府嘅薪酬制度，一直冇被好好利用，甚至被濫用呢？ 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門倡部門首長根據個別員工表現決定加薪幅度

楊立門直言，即使個別人員不能「跳point」，也難以全凍薪，因每年仍需跟大隊的薪酬調整。公務員每年加薪只分高、中、低三層，同一層內的員工加幅完全一致，無論工作表現是A級或F級都一致加薪。

公務員。（林靄怡攝）

他建議政府參考某些私營機構的做法，先敲定整體加薪幅度，再將應得的資源分發於每個部門，由部門首長根據個別員工過往一年的表現決定每人加薪多少。

應加就加，應凍就凍。 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門建議調薪方案可由1500多名首長級公務員做起，希望納入考慮成為「高級公務員責任制」。