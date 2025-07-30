立法會通過元旦起違泊加價至400元　自由黨三人及江玉歡投反對票

立法會今日（30日）通過20項交通違例定額罰款加價，其中違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元，超速、衝紅燈等劃一加價50%，明年元旦起實施。支持的議員大多指出罰款逾30年未加價，惟根本要解決泊車位不足的問題；反對者多以商用泊位不足為理由，批評當局不應在未有足夠泊位就時加罰款。運輸及物流局局長陳美寶預計未來兩年新增1.2萬個泊車位。



記名表決下，86人出席投票，不計按慣例不投票的立法會主席，共77人贊成、4人反對、4人棄權。反對的包括選委界江玉歡，以及自由黨三名議員邵家輝、李鎮強、航運交通界易志明。投棄權的分別是勞聯周小松、林振昇、旅遊界姚柏良、選委界鄧飛。



選委界立法會議員陳紹雄指，定額罰款超過三十年沒有調整，而多年來通脹率高達70%，變相令罰款阻嚇力下降（黃浩謙攝）

陳紹雄關注有否為每區設泊車位定下指標

會上，選委界立法會議員陳紹雄支持加價，他指交通違例定額罰款超過三十年沒有調整，而多年來通脹率高達70%，變相令罰款阻嚇力下降。惟陳紹雄強調，根本上須解決泊車位不足這一「老大難」問題，現時處理進度緩慢，關注政府會否為每區增加泊車位設立具體指標和時間表，並定期檢視成效。他又建議政府加快檢討開放夜間交通交匯處、資助房屋上落客貨處給商用車輛，應對車位不足。

田北辰指市民都負擔得起加價後的交通違例罰款。（廖雁雄攝）

田北辰倡每五年依通脹提高罰款：市民負擔得起

實政圓桌立法會議員田北辰支持罰款加價，並稱希望當局定期每五年檢討，可否依照通脹比率提高罰款。他指，30年來香港工資中位數的升幅超過150%，跑贏通脹一倍，「負責任睇香港整體財政，罰款額若同通脹掛鉤，其實市民都負擔得起」。

勞聯周小松形容政府因泊車位不足就提高罰款，屬「邏輯不通」。（黃浩謙攝）

周小松：泊車位問題未見紓緩 貿然加價恐難服眾

勞聯周小松形容政府因泊車位不足就提高罰款，屬「邏輯不通」，雖然近年政府提供的商用泊車位有所增加，但同一時間私營停車場的商用泊車位數字持續下跌，車位與領牌車輛數的比例一直沒有顯著改善。

他認為，當局應該在商用泊車位與車輛的比例提升到合理水平後，再考慮上調定額罰款，「如果泊車位問題未見紓緩，就貿然加價，恐怕難以服眾」。

易志明批評政府增加車位的成效並不顯著。（鄭子峰攝）

易志明投反對票：違泊告票多 因增加車位成效不顯著

自由黨航運交通界易志明投反對票，他稱現時商用車位不足，故難以支持政府提出增加違泊定額罰款。他稱，政府的理據是違泊發出的告票數目持續高企，「但這正正反映泊車位不足嘅問題」。他批評政府增加車位的政策成效並不顯著，又指警方利用科技加強執法後，有司機因為擔心被抄牌而轉行，令業界人手不足的問題雪上加霜，「嚴重影響運輸業嘅營運」。

郭偉强指，加價「牛肉乾」難幫補千億財赤。（盧翊銘攝）

郭偉强：「牛肉乾」加價對財赤毫無幫助

工聯會郭偉强認為，此次加價適逢政府錄得千億財赤，「難免令市民認為係撳住搶」，強調現時香港實體經濟疲弱、失業率上升，市民的生活負擔和業界經營壓力很沉重。

加價『牛肉乾』其實幫補唔到幾多，如果按照2024年抄牌254萬張，每張加80蚊，係2億元左右，對千億財赤係毫無幫助。 工聯會郭偉强

他又舉例有外賣員反映，送餐時被執法人員快手抄牌，「係為咗暢通通道定係『打荷包』？」

運輸及物流局局長陳美寶指，希望盡快滿足商用車泊車需求，預計未來兩年新增1.2萬個泊車位。（廖雁雄攝）

陳美寶料未來兩年新增1.2萬個泊車位

陳美寶綜合回應指，罰款加價是為提升道路安全和維持路面交通暢順。增加商用泊車位方面，她指政府積極推展短中長措施和政策創新，希望盡快滿足商用車泊車需求，預計未來兩年新增1.2萬個泊車位。

她續提出多項增加商用泊車位的措施，包括運輸署會加大力度尋找適合的夜間路旁泊車位；保證之後短期租約停車場收回，需要重新決定土地用途時，會加強照顧商用泊車位需求；未來預計在新落成的資助房屋提供逾200個商用泊車位；鼓勵私人停車場採用自動泊車系統；加強透過科技增加發放泊車位資訊等等。

至於商用泊車位的分區情況，陳美寶表示，車位短缺和違泊車常見的地區，包括葵青、觀塘、黃大仙、油尖旺和深水埗，當局會以分區做指標，從源頭解決問題，聚焦在居住地設泊車位，並靈活使用土地。