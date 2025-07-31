政府收緊大學生資助門檻杜絕考試移民　消息：高才子女須居港兩年

「考試移民」問題屢見不鮮，「高才通」父母安排子女自修報考中學文憑試後，再以「本地生」身份入讀香港的大學，分薄港人升學機會之餘，本身高才父母無意來港發展，有違香港人才政策原意。



《香港01》獲悉，政府計劃收緊大學生資助門檻杜絕「考試移民」，包括規定須申請之前兩年通常在港居住，申請前曾在港讀書，才可以享有本地生學費資助，將設過渡期才實施，2026/27學年入讀大學生不受影響，希望杜絕「考試移民」問題。



文憑試。(考評局提供)

非本地生不獲資助 學費高出約四倍

大專院校對取錄本地生和非本地生有特定比例，學費亦不一樣。目前教資會資助學士學位課程的本地學生學費水平劃一每年42,100元，非本地學生均不獲公帑資助，大學須收取至少收回所有額外成本的學費，每年學費可達20萬元。

但有留學中介利用政策漏洞，向無意來港定居的內地家長推銷「考試移民」方案，短期內為子女取得香港「本地學生」身份，升讀本港資助大學。

全國政協副主席梁振英今年二月批評有人借人才名義來港，只為子女升學或出入方便（歐嘉樂攝）

梁振英批有內地人借「人才」名來港只為子女升學

全國政協副主席梁振英今年二月批評有人借人才名義來港，只為子女升學或出入方便，甚至回內地取得「港人港稅」優惠，都有違香港人才政策的原意，形容早前在內地不同城市不同場合，都遇上以各種人才名義來港報到後馬上返回內地的人。

來港報到，拿了身分，只是為出入香港方便、子女可以報讀內地的港人子弟學校或香港的學校，甚至為了在內地取得「港人港稅」優惠。這些都有違香港人才政策的原意。 全國政協副主席梁振英

「香港新方向」新界北立法會議員張欣宇認為，有必要儘快調整政策。（黃浩謙攝）

張欣宇曾促當局收緊政策 否則搶學額問題惡化

立法會過去曾有相關討論，「香港新方向」新界北立法會議員張欣宇認為，有必要儘快調整政策。他關注過去時有新聞報道，有些人士純粹利用政策空間安排子女來港升學，但本身並非真正打算來港發展。他提到，今年文憑試考生人數激增，光是學生考生已較去年多了逾2000人，但目前只有1.5萬個本地生大學學額；他擔心當局若不及時處理，問題將會迅速惡化。

文憑試。(考評局提供)

蔡若蓮：擬規定居港一段時間才可享本地生學費資助

教育局局長蔡若蓮今年三月透露，會考慮參考其他國家／地區做法，檢視學士學位課程本地生學費資助的條件及要求，例如考慮有關簽證持有人必須於入學前，在香港通常居住一段時間，才可以享有本地生學費資助，確保公帑善用。

文憑試。(考評局提供)

消息：高才子女須居港滿兩年 設過渡期

去年來港人才計劃中，18歲以下受養人共5.5萬人。根據大學聯招處資料，2022/23年至2024/25年三個學年間，通過聯招途徑獲得教資會資助學士學位課程錄取的受養人，有上升趨勢，分別為62、68以及185人。

《香港01》獲悉，政府計劃收緊大學生資助門檻，方向包括規定須申請之前兩年通常在港居住，申請前曾在港讀書，才可以享有本地生學費資助。今次收緊門檻將設過渡期，2026/27學年入讀大學的學生不受影響，希望杜絕「考試移民」問題。