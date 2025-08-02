新民黨14周年黨慶　葉劉淑儀形容「踏入青春期」　望今後茁壯成長

新民黨成立14年，今日（2日）在灣仔會展舉行黨慶，行政長官李家超、中聯辦副主任劉光源、多名司局長和議員、以及政商界人士出席。



新民黨主席葉劉淑儀致辭時表示，「十四歲算係踏入青春期」，希望新民黨今後茁壯成長。她指過去新民黨多名議員均有外訪，將來亦希望透過外訪向世界介紹香港的真實面貌。



新民黨成立14周年在灣仔會展舉行黨慶，（圖左二及四）行政長官李家超及中聯辦副主任劉光源均出席。(廖雁雄攝)

葉劉淑儀：希望政府畀多啲關愛隊我哋

葉劉淑儀指，立法會效果很高，通過不少法例，新民黨議員在不同範疇建言獻策。新民黨地區工作方面，她表示區議員、關愛隊幾乎全天後命，相信市民見到有多努力。關愛隊將再度招標，葉劉淑儀笑言，希望政府「畀多啲關愛隊我哋」。

此外，她表示覺得每日都很新鮮、香港有新發展，感恩到現在都有機會為國家及香港服務。

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關愛隊將再度招標，葉劉淑儀笑言，希望政府「畀多啲關愛隊我哋」。(廖雁雄攝)

第一版新書賣斷市、第二版加印 葉劉：終於有稿費賺

葉劉淑儀今年出新書—《葉劉淑儀服務香港50年》。她多謝在座多位曾幫她寫序，表示新書第一版已經賣斷市，現時第二版正在加印，多謝各位支持，笑言「終於有稿費賺吓啦」。

至於將到來的選委會補選及立法會換屆選舉，她直言當然希望有多些黨員當選，希望大家都大力支持。