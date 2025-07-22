書展｜天地圖書銷情未受打風停業拖累　葉劉淑儀新作逾千本沽清

第35屆書展今日（22日）下午5時完結。由於打風，原本7日的展期變成只有6日，本周日（20日）未能營業，參展商指影響大。天地圖書董事副總經理區麗兒估算今年整體銷情仍較去年理想，估計部份港人願意回歸書展，期望明年可取得佳績。



其中由天地圖書出版的新書《葉劉淑儀服務香港50年》近日成為網民的熱爆話題。區麗兒表示，初版共過千本書，今早已售罄，目前正加快印刷第二版應市。



今日（22日）是今年書展最後一日，早上人流不算十分多。（洪戩昊攝）

書展今日下午5時結束後，有參展商收拾貨品。（洪戩昊攝）

書展今午5時結束後，大批市民散去。（洪戩昊攝）

《葉劉淑儀服務香港50年》在今早已售罄。（洪戩昊攝）

貿發局公布今年書展有89萬人次入場，較去年跌10萬。貿發局原冀望今年可吸引100萬人次入場，副總裁張淑芬指風暴無阻書迷熱情，不少人把握風暴前後時間，踴躍入場。

《葉劉淑儀服務香港50年》在今次書展中大賣。

葉劉淑儀的著作《葉劉淑儀服務香港50年》首牌逾千本7月22日早上沽清。(葉劉淑儀Facebook圖片)

葉劉淑儀三日前舉行著作《葉劉淑儀服務香港50年》發布會。(葉劉淑儀Facebook圖片)

葉劉淑儀三日前舉行著作《葉劉淑儀服務香港50年》發布會，大批書迷即場索取簽名。（葉劉淑儀Facebook圖片)

葉劉淑儀三日前舉行著作《葉劉淑儀服務香港50年》發布會，出現買書人龍。(葉劉淑儀Facebook圖片)

「天地圖書」副總經理區麗兒表示，雖然今年書展天公不作美，熱帶氣旋韋帕在周末期間襲港，但她估算今年整體銷情仍較去年理想，估計部份港人願意回歸書展，期望明年可取得佳績。

《葉劉淑儀服務香港50年》第二版最快要等一周

其中由天地圖書出版的新書《葉劉淑儀服務香港50年》近日成為網民的熱爆話題。區麗兒表示，初版共過千本書已今早已售罄，目前正加快印刷第二版，讀者如有興趣選購，可到天地圖書官網付款訂購，預計最快一至周內可到貨。

區麗兒透露，書中所有相片全由葉劉淑儀親自挑選，第二版的相片更與初版略有不同，「究竟有咩唔同呢？呢度我哋賣個關子先。」

「天地圖書」副總經理區麗兒將銷售額目標定為比上年多。（洪戩昊攝）

葉劉新作銷量排首5名 與蔡瀾及袁國勇作品同上榜

區麗兒又指，葉劉淑儀的新作位列天地圖書書展暢銷榜首5名，其他上榜書籍包括《蔡瀾活過》及《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》等，可見相當受到讀者歡迎。

今日（22日）是今年書展最後一日，不少書商割價促銷，「四折」、「$10一本」等優惠隨處可見。（洪戩昊攝）

「中華書局」副總編輯黎耀強指，預計生意額有下跌，惟跌幅應不足一成。（洪戩昊攝）

中華書局：跌生意額幅少於一成 好難用6日追7日嘅數

「中華書局」副總編輯黎耀強指，預計生意額有下跌，惟跌幅應不足一成，「始終星期日打風，好難用6日追7日嘅數」。他表示，其餘日子入場人數較去年多，加上昨日延長了開放時間，也對生意額有幫助。

聯合新零售（香港）有限公司總監劉美兒則指，生意額最終成功追至與去年相若。她認為成功「追數」的原因除了昨日延長開放時間外，還因為他們推出、3本75折的折扣有效，故更打算將折扣延續到門市。