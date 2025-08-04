01統計｜選委會補選近八成分組界別無競爭　競爭最大8人爭6席

2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行，提名期今天（4日）完結，今次要填補93個選委空缺。對上一次有人交提名表是上周二（29日），至今累計100名候選人競爭93個選委空缺。《香港01》統計，共28個分組界別需要補選選委，當中22個界別是等額選舉，即無競爭。



其餘6個界別有競爭，包括商界（第三），建築、測量、都市規劃及園境界，科技創新界、勞工界、港九三會界別和新界三會界別。競爭最大的是「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表」界別，8個候選人競逐6席，其餘界別的候選人較空缺席位多1人。當選者將有權提名及選出行政長官，以及選出選委界立法會議員。



2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行。（政制及內地事務局）

100人報名參選選委 競逐93個空缺

補選提名期7月22日開始，8月4日截止。選舉事務處至今收到100份候選人提名表格。換言之，93個選委空缺將由100個候選人競爭。

2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行。（政制及內地事務局）

22個界別是等額選舉 佔近八成

22個界別是等額選舉，即參選人數等如空缺人數，佔28個要補選的分組界別78.5%。當中包括飲食界、商界(第一)、商界(第二) 、香港僱主聯合會、酒店界、進出口界 、工業界(第一)、工業界(第二)、地產及建造界、中小企業界、旅遊界、航運交通界、中醫界、教育界、法律界、醫學及衞生服務界、體育、演藝、文化及出版界、漁農界、同鄉社團、基層社團、鄉議局、有關全國性團體香港成員的代表。

6個界別有競爭 當中5個界別較空缺多1人

其餘6個界別有競爭，當中5個界別較空缺多1人，包括「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員代表」、勞工界、科技創新界、建築、測量、都市規劃及園境界、商界(第三)。

2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行。（政制及內地事務局）

競爭最大8人爭6席

競爭最大的是「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員」界別，8個候選人競逐6個席位。

2025選舉委員會界別分組補選將於9月7日舉行，以填補共93個選任委員空缺、10個提名委員空缺。（資料圖片/張浩維攝）

改制後首屆選委會選舉 競爭最多近2:1

回顧2021年9月選舉改制後舉辦的首次選委會選舉，分組界別的競爭較現時激烈，當中候選人數與議席比例最高的是社會福利界（23:12)，其次是醫學及衞生服務界（24:14)、保險界（21:17）、勞工界（72:60）等。不過，今次是補選，競爭情況有分別。