選委會界別分組正式投票人合共8877　9月7日可投票補選93選委

2025年選舉委員會（選委會）界別分組正式投票人登記冊今日（21日）發表，當中共載有3,310名個人投票人及5,567名團體投票人。選舉事務處發言人表示，屬於選委會界別分組的已登記投票人，將可於9月7日舉行的補選中投票，選出其所屬界別分組的選委會員，以填補現時的空缺。今次共有93個選任委員空缺數目，其中第五界別，即全國人大、全國政協和有關全國性團體香港成員的代表佔最多，共有27個空缺。



投票人登記冊共有8,877名投票人，個人投票人第四界別佔最多。（資料圖片/選舉事務處）

投票人包括個人與團體 個人投票人第四界別佔最多

在2025年選舉委員會界別分組團體投票人分佈中，第二界別（專業界）佔最多，共有2,466人；第一界別（工商、金融界）共有1,532人；第三界別（基層、勞工和宗教等界）則有1,569人。

而在個人投票人中，第四界別（立法會議員、地區組織代表等界）佔最多，合共2,904人；第五界別就有406人。

2025年選舉委員會（選委會）界別分組正式投票人登記冊今日（21日）發表，當中共載有3,310名個人投票人及5,567名團體投票人。（資料圖片）

9月補選將填補界別分組空缺 第五界別共有27個空缺

選舉事務處發言人表示，屬於選委會界別分組的已登記投票人，將可於9月7日舉行的2025年選委會界別分組補選中投票，選出其所屬界別分組的選委會成員，以填補現時的空缺。

今次共有93個選任委員空缺數目，其中第五界別佔最多，共有27個空缺。其次為第三界別，有18個空缺；第二界別有14個空缺；第一界別與第四界別各有17個空缺。每個團體或個人投票人只可提名席位，不能超過其所在界別分組在是次補選中以選舉產生的席位數目。

選舉事務處發言人表示，有競逐界別分組的已登記投票人可以在九月七日舉行的二○二五年選委會界別分組補選中投票，選出其所屬界別分組的選委會委員以填補有關空缺。（資料圖片/選舉事務處）

已登記的個人及團體投票人，可透過「智方便」或登入選民登記網站查閱其登記資料。此外，有關登記冊的統計資料亦已同步上載至選民登記網站。