梁振英警告人才計劃重蹈「雙非」覆轍　促政府科學預測人口變化

全國政協副主席梁振英繼日前稱讚教育局收緊「高才通」子女入讀資助專上課程申請門檻為「德政」後，今日（5日）再撰文談人才政策，提及政府各項人才入境計劃已吸引22萬人才及其家人到港，但過去五年全港私樓入住量沒有太大變化，說明絕大多數來港人才家庭並無落戶，而是拿了身份證後全家返回內地。



梁振英以其擔任行政長官時處理過的「雙非嬰」問題為例，警告當前人才政策為香港帶來類似的不確定性，而且人數比「隻非嬰」大得多。他指出，政府需要科學地預測長期人口規模和結構變化，減少不確定性。



梁振英憶述，當年雙非嬰為社會規劃帶來極大不確定性。（資料圖片/廖雁雄攝）

憶當年叫停雙非孕婦來港產子政策 因為香港沒有承擔能力

梁振英在社交平台撰文說，政府的責任就是要服務市民，做好包括教育、醫療、住屋等配套的規劃，而這些規劃都以人口為依據，因此每個政府都有長期的人口規模和結構變化的預測。

他舉例當年雙非孕婦來港產子，引發資源擠兌的問題，包括香港孕婦訂不到分娩病床、北區母嬰健康院擠滿從內地各地過來檢查的嬰兒、幼稚園一位難求等。梁振英憶述，當年雙非嬰為社會規劃帶來極大不確定性，因其出生後大多返回內地，隨時可以，惟不知何時移居香港。

當年政府為雙非孕婦來港產子定配額，將問題合理化，我當選特首還未上任就叫停雙非孕婦來港產子政策，其中一個原因就是香港沒有預測能力，更沒有承擔能力。 全國政協副主席梁振英

政府稱截至今年6月，33萬宗人才申請已獲批，22萬名人才及其家人已經來港，超出政府原本目標。（資料圖片/馮藹怡攝）

若一半人才來港定居 造地建屋力度必須再次加大

梁振英隨後話鋒一轉，談起現時的人才入境計劃，引述政府數據指，截至今年6月，33萬宗人才申請已獲批，22萬名人才及其家人已經來港，超出政府原本目標。他同時引用2025政府差餉物業估計處統計數據指，2020年至2024年，全港私樓的入住量維持在每年兩萬個以下，「說明絕大多數人才家庭沒有落戶香港，而是拿了身分證後全家返回內地」。

香港私人住宅落成量、入住量與空置率統計。（差餉物業估價署《香港物業報告2025》）

這些人才什麼時候來港？家庭結構怎樣？對各類社會服務的需求有多大？看來又出現了類似當年雙非嬰的不確定性，而且人數比雙非嬰大得多。如果預測有一半人才來港定居，香港造地建屋的力度必須再次加大。 全國政協副主席梁振英

梁振英強調，為對港人和內地人才負責，必須客觀、認真和科學地面對上述問題，社會要穩定，不能有太多太大的不確定性。