高才子女申大專資助學額須居港兩年　梁振英讚德政：要對港人承擔

教育局收緊入讀資助專上課程的申請門檻，杜絕「考試移民」，高才子女須居港兩年，方可享本地生學費資助。全國政協副主席梁振英今日（3日）撰文形容新規定是「德政」，因為人數龐大的「高才」之中，相當多人是為子女教育來港，而非為工作。



梁振英指，人口政策易放難收，香港要對香港人有承擔，不能模糊永久居民和非永久居民的權利和義務，否則「香港人就是一間酒店出出入入的房客，不是一個家的家人」。



近日教育局明確「高才」子女若要申請大專資助，須居港兩年。（資料圖片）

近年政府各項人才計劃吸引人才子女來港讀書，可享有「本地生」資格，爭讀本港資助大學，引起「考試移民」爭議。政府日前公布計劃收緊入讀資助專上課程的申請門檻，同時再定義「本地生」條件，受養人需在入學前居港兩年，首次簽證時未滿18歲，才可獲政府資助學費 ，以首年學士學位計算，即每年約4萬多元。如無資助的非本地生，一年學費可高達二十萬元。

梁振英。（資料圖片）

我們強調的「人心回歸」，核心問題是香港人要對香港有承擔，而承擔是雙方雙向的，要求香港人對香港有承擔的同時，香港也要對香港人有承擔。 全國政協副主席梁振英

梁振英支持收緊門檻：香港也要對香港人有承擔

梁振英今日（3日）在社交媒體Facebook表示支持教育局收緊門檻，形容是「德政」，因為相當多「高才」來港是為子女教育，卻不打算在港工作。

梁振英。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁振英說，國家只有一個香港，香港對國家有獨特作用，除了制度優勢，主要是「人的因素」。他認為幾十年來香港強調「人心回歸」，雖然核心問題是香港人要對香港有承擔，但「承擔是雙方雙向的」，香港也要對香港人有承擔。

梁振英。（資料圖片/歐嘉樂攝）

人口政策易放難收 憶雙非產子引政治後遺症

梁振英說，香港人主要由香港永久居民組成，《基本法》和法院為永久居民作出清晰和嚴格的規定，而且界定了權利和義務，這是香港作為特區，有別於內地城市的特點之一。

梁振英。（資料圖片/歐嘉樂攝）

他續形容，如果模糊永久居民和非永久居民的權利和義務，香港人就是在香港這一酒店出入的房客，而非家人。

酒店房客隨時可以因為免費早餐收拾行李搬過對面街酒店。十多年前我的拙作題為「家是香港」，就是希望點出僅是「家在香港」的弊端。 全國政協副主席梁振英

他強調，人口政策易放難收，又舉例當年內地的雙非孕婦來港產子、內地居民來港買奶粉、買樓造成短缺，都在政治上體現出後遺症。