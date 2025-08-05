如心酒店車禍｜80歲的士司機撞死遊客　何敬康要求設強制退休年齡

荃灣今日（5日）發生奪命車禍，一輛的士在如心酒店地下入口懷疑自炒剷上行人路，撞死一名35歲菲律賓籍男遊客，涉事80歲的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。



年滿70歲的司機，至少每三年接受一次體檢。翻查運輸署資料，截至2022年底，60歲或以上的司機多達12萬人，佔總數近六成。涉及意外的70歲以上的士司機人數，2021年升至418人，幾乎是2011年的四倍。新民黨立法會議員何敬康表示，政府應設立更嚴格的驗身和路面反應測試，訂立強制退休年限，適用於的士和將來受規管的網約車。



荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。（Bosco Chu網上圖片）

菲律賓男遊客離港前捱的士撞 昏迷送院亡

事發在今日下午1時52分，一輛的士在楊屋道8號如心酒店地下入口，懷疑自炒剷上行人路，一名35歲菲律賓籍男子在意外中嚴重受傷陷入昏迷，送往瑪嘉烈醫院搶後不治。現場消息指，死者與數名朋友來港旅遊，原定今日退房準備離港。

被捕的士司機80歲

80歲姓黃的士司機報稱胸口痛楚、頭部及手部受傷，由救護車送仁濟醫院治理，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

年長司機涉意外人數上升

法例規定，年滿70歲的司機，至少每三年接受一次體檢。社會批評過於寬鬆要求收緊，申訴署的報告亦批評，其他地區有列明指定體檢項目，唯獨香港未有。翻查運輸署資料，近年的士司機持續老化，截至2022年底，60歲或以上的司機多達122,139人，佔總數近六成。

以每千名70歲或以上的的士司機計算，2021年的意外率為16.3宗，雖然未見特別上升趨勢，不過與其他商用車比，意外率較高。另外，涉及意外的70歲以上的士司機人數，十年間節節上升，2021年升至418人，幾乎為2011年的四倍。

新民黨立法會議員何敬康。（王海圖攝）

何敬康要求訂立強制退休年限 規管的士及網約車

何敬康在社交網站Facebook表示對事件感到難過。他說保護乘客、司機和道路使用者安全最爲重要，希望政府必須正視和監管點對點服務司機，包括的士和未來合法網約車，以及公共交通車輛司機的年齡和健康問題，要求設立嚴格的驗身和路面反應測試等，並訂立強制退休年限等，明言必會繼續跟進這問題。