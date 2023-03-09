八旬的士司機自覺壯健每周開工　稱高齡非問題　醫生憂協調能力跌

本周日（5日）北角炮台山道發生的士落斜「打保齡」撞傷3名途人意外，涉事司機84歲，令人關注高齡的士司機問題。《香港01》訪問了一名81歲的的士司機，他表示平時主要為朋友替更，有時每周開工三四天，每日工時約8小時。他表示沒有經濟壓力，自覺身壯力健，未感到反應變慢，每日更可慢跑1小時，認為留在家中反而更沉悶，只要政府願意續牌，便會繼續駕駛，未考慮過完全退休。

向該名司機租車的香港的士商會主席黃保強認為，年齡並非問題，「只要你keep得好，唔飲酒、唔食煙，定期有檢查身體，注重健康，呢啲（年齡）唔係問題。」他續指一般年過八旬的司機都並非為謀生，只是替更過日辰，反對政府收緊司機體檢制度，更形容為「擾民」。

醫學會會長鄭志文表示，隨着年齡增加，體能、協調能力下降已是毋庸致疑，但每人老化速度有異。他認為體檢制度除了按私家車與商用車司機劃分，其實不同類別的商用車都有異，可加入不同續牌要求。他建議應檢查司機的眼、手、腳協調能力，例如加入模擬駕駛測試，「好似打機個啲模擬，或者上堂個啲模擬駕駛。」



+ 7

替更駕駛相熟車主的士 視為樂趣

陳松茂已年屆81歲，從20多歲開駕駛的士，即1970年代，當年港島仍未有地下鐵。他現時幾乎每周都仍會駕駛的士工作，只要相熟車主朋友欠缺司機租車，他都會替更工作，有時一周三四天，每天工時約7至8小時，大約晚上11時多收工。

除了協助朋友，陳松茂亦視駕駛的士為樂趣，又可與乘客談天，「好過留喺屋企，行又唔係，坐又唔係」，否則半退休生活都只是打麻將、行山。他說早已沒有經濟壓力，三名兒女早已長大，連最年幼的孫兒都已就讀小學，有外傭照顧，毋須他協助。他笑指家庭關係良好，未有人反對他繼續駕駛的士。

雖然年過80歲，不過陳松茂自覺仍然身壯力健，每日慢跑1小時，駕駛表現未下滑，「唔覺反應慢咗。」不過他亦承認，與過往每日工作十多個小時比，現時確實較快疲倦，故只工作8小時，期間大約每小時都會下車伸展。

問到何時完全退休，陳松茂笑言從未想過相關問題，只要身體情況許可，政府願意續牌，他相信會一直繼續駕駛。

76歲的士車主也會落場頂更：年齡非關鍵

向陳松茂租車的黃保強，亦已年屆76歲，雖然貴為車主，但當司機休息，又沒有充足人手時，也會落場親自駕駛，每周工作三四天。他表示，其商會一共有約2,000輛的士，大約需6,000名司機，現時約三成年過70歲，部份如陳松茂般年過80歲，但未統計具體數字。他續指，年長司機一般並非經濟困難才駕駛，只是替更過日辰。

社會擔心高齡司長引起安全問題，黃保強卻完全不同意。他認為年齡並非問題，形容有不少高齡司機頗精伶，「只要你保持得好，唔飲酒、唔食煙，定期有檢查身體，注重健康，呢啲（年齡）唔係問題。」他續指，駕駛態度才是關鍵，假如脾氣暴躁、為人急進，就會拒租的士。

指現時體檢夠嚴謹 不贊同一年一檢

按現時法例規定，年滿70歲的司機，至少每三年接受一次體檢。社會批評過於寬鬆要求收緊，申訴署的報告亦批評，其他地區有列明指定體檢項目，唯獨香港未有。黃保強表示，雖然本身每年體檢，但認為現有制度已夠嚴謹，會檢查血糖、血壓、心跳率等，若法例要求一年一次或會擾民，「三年就得架啦。」

他又反駁指，年輕司機都有意外，車頭放滿電話；甚至乎一些涉及公共交通工具的嚴重交通意外，都並非年長司機，例如大埔公路雙層巴士翻側事故。他強調不應「一竹篙打一船人」地針對年長司機。

涉意外年長司機人數上升

翻查運輸署資料，近年的士司機持續老化，根據截至2022年底的數字，60歲或以上的司機多達122,139人，佔總數近六成。

以每千名70歲或以上的的士司機計算，2021年的意外率為16.3宗，雖然未見特別上升趨勢，不過與其他商用車比，意外率較高。另外，涉及意外的70歲以上的士司機人數，十年間節節上升，2021年升至418人，幾乎為2011年的四倍。

醫學會會長：反應、協調能力隨年齡下降

醫學會會長鄭志文表示，隨着年紀增長，反應、協調能力、體力等，都毋庸致疑會下降，不過每人老化速度有異。他指職業司機與私家車司機所需條件不同，但現時政府未有額外規範70歲以上的職業司機；即使同為職業司機，但不同車輛同樣有別，的士與大貨車已完全不同，認為政府應就不同車類，設下不同的續牌體檢要求。

醫學會會長鄭志文。（資料圖片）

除了車類，鄭志文亦指，其實70歲與90歲的身體，同樣有大不同，但現時只是一刀切就70歲以上設下體檢要求，可考慮向更高齡人士設限。不過他亦承認，體檢並不能完全排除發生意外的風險，始終有部份隱疾未必能發現，如要司機接受更深入的檢查，隨時花費過萬元，未必可行。

他表示，由於有不少意外涉及眼、手、腳協調能力，反而因身體突然不適引致的意外則較少，因此建議加入模擬駕駛測試，「好似打機個啲模擬，或者上堂個啲模擬駕駛。」