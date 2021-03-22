曾鈺成料今年難舉行立法會選舉　倡押後至明年9月　配合立法周期

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-22 22:14

人大常委會將於下周一（29日）及周二（30日）召開會議，議程包括審議修改《基本法》附件一及二。立法會前主席曾鈺成接受《灼見名家》訪問，指新的選委會在9月開始選舉並選出後，應首先進行下一任行政長官選舉，他估計第七屆立法會選舉須待下一任行政長官選舉完結後，即是明年3月底後，最早到明年4月才能開始提名程序。 曾鈺成認為，若5月選出新一屆立法會、任期6月開始的話，按照立法會7月放暑假的慣例，「任期剛開始1個月會便休會3個月，似乎不大理想」，因此他認為應押後至明年9月才選出第7屆立法會，更符合香港的立法周期。

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料法案委員會「不可能太快完成」 否則會被人說是「橡皮圖章」

政圈早前傳出，因應人大常委會將通過修改香港選舉制度的決定，今年立法會選舉與特首選委會選舉的日子極可能會對調，即後者在今年9月舉行，而前者則在12月舉行。

曾鈺成認為，審議選舉改制的法案委員會「不可能太快完成」，直言：「不能過於草率，不然選舉制度尚未修改，立法會就會被人說是橡皮圖章。如果有數百條條文，開兩次會就完成審議，那還不是橡皮圖章？所以一定要花一些時間來處理。」

曾鈺成認為，今年9月如期舉行立法會選舉「難度很大」，因選民登記、選區重劃等因素，令選舉急也急不來。曾鈺成又認為，新的選委會在9月開始選舉並選出後，應首先進行下一任行政長官選舉，按計劃，特首選舉在明年3月進行，而行政長官選舉和立法會選舉不可能同時進行，所以「合理地猜測」，立法會選舉要在明年3月底之後，最早到明年4月才能開始提名程序。他又指，所有立法會候選人也要經過資格審查委員會審核，相信提名期到投票日的時間須要稍為延長。

曾鈺成續指，若5月選出新一屆立法會、任期6月開始的話，按照立法會在7月放暑假的慣例，任期剛開始1個月便休會3個月，形容情況「似乎不大理想」，因此他認為應押後至明年9月才選出第7屆立法會，認為做法可符合香港的立法周期。

若按曾鈺成的說法，新一屆選委會在新一屆立會選舉前組成，惟目前立法會只剩43名議員，變相選委會或缺少47名當然選委。此外，現時並無法例要求選委會選舉結束後，直到進行下一任行政長官選舉前，不可進行另一場選舉（立法會選舉）。