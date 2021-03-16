被問跑馬仔戰況　曾鈺成：如說林鄭有機會連任「會激嬲另一個人」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-16 18:39

人大上周通過決定，直接出手修改香港選舉制度。民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成接受民主黨前主席劉慧卿訪問時表示，當有完整制度確保「愛國者治港」，中央會更加願意推進香港政制，日後循《基本法》第45條及68條重啟政改的機會將會增加。 被問到特首林鄭月娥連任的機會，曾鈺成拒絕評論，又表示如果現階段說林鄭有機會連任，「會激嬲另一個人」。

▼港澳辦副主任張曉明座談▼

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指區議會選舉泛民大勝 是中央修改制度轉捩點

曾鈺成表示，相信前年區議會選舉是中央希望修改本港選舉制度的轉捩點，但強調並非因為建制派大敗，而是因為有大批候選人單憑一個中央和特區政府都不接受的政治議題，即「五大訴求，缺一不可」，就成功當選。到了翌年，民主派提出立法會35+主張，議席過半後會迫使行政長官就範，於是中央覺得本港的選舉制度有問題。他又提到，日後選舉資格審查委員會應有上訴機制，但未必一定要經司法途徑上訴或司法覆核，因司法程序往往耗時太長。

稱有機制保障「愛國者治港」 中央更願意重啟政改

不過曾鈺成認為，新的選舉制度根本是確保「愛國者治港」，如果這一點已經做到，中央日後要開放普選時更無顧慮，所以對本港政制發展反而感到更樂觀。他指，過往問到有意參選特首者會否重啟政改，沒有人敢回答，因為中央必須在8.31框架內政改，民主派會企硬不接受，似乎已走到絕路，在新政制下如果能確保「愛國者治港」，相信會有轉機。

至於立法會增加選委會議席，曾鈺成認為，過往立法會受到大量拉布等問題阻礙，相信中央想一併解決行政立法之間的矛盾，令更多議員和特首「同一個阿媽生出嚟，易合作啲」。他認為如從這個角度來看，「選委會議席最超然」，估計最終的選委會的佔比會多於30席。

曾鈺成又指，不擔心日後立法會改制後再無民主派聲音，因為「建制派都有人好民主」，更笑言「你𠵱家就望住一個」。他指，往後即使現時的泛民主派不參選，建制派候選人要吸引選民支持，行為都會改變，爭取支持民主的選民票源。

曾鈺成比出民主派「五大訴求，缺一不可」的手勢，指前年區議會選舉有很多候選人單憑這個口號就勝出，令中央開始擔心香港的制度會失控。（節目直播截圖）

重申無意參選特首 「會聽我講嘢嘅人入唔到選委會」

被問到特首林鄭月娥連任的機會，曾鈺成笑言兩年前修例風波爆發時，朋友和他打賭「林鄭過唔到2020年3月」，但隨後時間又退到2020年7月，發展到現在大家都在討論她會否連任。曾鈺成指，不會具體評論林鄭連任機會，因「無謂激嬲林太」，但如果公開表示林鄭月娥會連任，又會「激嬲另一個人」，但他沒有解釋「另一個人」是指誰。

曾鈺成重申，自己無意參選特首，2012年曾是最「近望」的時間但也錯過了，現時除了年事已高，也需要顧及主張是否合時宜，「出嚟講嘢，十句有九句都俾人鬧，咁就無謂啦」。劉慧卿指，其實有很多人都認同曾鈺成的理念，曾苦笑指：「呢啲人入唔到選委會。」