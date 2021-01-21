David Perry受壓拒來港　湯家驊批英干預本港司法獨立：非常憤怒

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-21 13:37

港府早前外聘英國御用大律師David Perry來港擔任主控工作，就前年8月壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人涉非法集結一案擔任主控，但英國外相藍韜文日前批評David Perry「唯利是圖」，事件在英國引起不少關注，最終David Perry因壓力和豁免檢疫安排為由，決定不來港，港府改聘其他本地大律師擔任主控。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（21日）接受電台訪問，稱對事件感到非常憤怒。湯家驊批評，英國經常稱尊重司法獨立，惟近年多次干預本港相關事務。他認為，英國或冀藉這些干預，「自圓其說」香港「一國兩制」失敗的論調。不過湯認為，非法集結案無需要找英國御用大律師擔任主控官，認為不少本港大狀都有力勝任，「非英國的來當主控官不行」。

強調法律上有「平等對壘」的原則，應盡量令控辯雙方的火力平等，他希望所有國家尊重這原則。（資料圖片）

湯家驊接受港台節目《千禧年代》訪問時解釋，當有需要從英國聘請大律師審案時，很多時是基於有利益衝突或者有特別專門法律需要，指聘請英國大狀的情況近年已愈來愈少，又指本港大律師公會曾就聘請英國大狀表示反對，認為本地有相關法律人才。

湯家驊形容，自曾蔭權年代開始，David Perry已是港府愛將，他不評論選擇此人是否正確決定，但認為不少本地大律師都有能力參與今次檢控工作。湯又指，港府聘用律師，一般會視乎該人的律師費、口碑、背景等；由於出庭時需要法庭批准，亦需要向法庭交代為何本港大狀不適合擔任檢控工作。

至於大律師從英國來港工作是否不適用於大律師的「不可拒聘」原則，湯家驊表示不願對英國法律事務多作評論，但強調法律上有「平等對壘」的原則，應盡量令控辯雙方的火力平等，他希望所有國家尊重這原則；至於在香港，大律師對刑事案本身是不可拒聘的，但實際上仍可提出高昂的收費，從而令政府聘請其他人。

湯家驊質疑英政府政治操作 不認為港有必要外聘英大狀主控

湯家驊質疑，英國當局的做法是暗示今次港府的檢控不道德，有如向法官施壓應該放人，質疑是政治操作。他又指，英國政府可能是希望自圓其說，藉以批評香港的一國兩制失敗，又提到英方曾揚言不讓英國的大法官來港，但英法官來港是《基本法》所容許的，質疑英國如果真的崇尚法治、民主，應讓更多大法官來港，加強本港的司法獨立。他強調，自己曾於英國接受法律訓練，不相信有任何法律人員來港後，會做出違反香港法治的行為。

湯家驊稱本港亦有保護主義，不太歡迎外國律師來港，但他個人認為由聲名顯赫者來港，有助交流；不過，湯亦表示今次案件只是非法集結案，並非那麼艱難，看不到為何需要聘請英國的御用大律師來港。他又指，英國御用大律師來港表現不時都並非很高，個人認為「非英國的來當主控官不行」。