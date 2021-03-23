民研：五項核心社會指標均下挫　安定、繁榮跌得最急

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-23 18:25

香港民意研究所今日（23日）發佈五項核心社會指標調查，五項指標均下跌，而且除了自由外，安定、繁榮、法治和民主均錄得顯著跌幅，以安定、繁榮跌得最急。 是次調查正值人大修改香港選舉制度，浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，是次制度由上而下被改變，由下而上的主流意見亦只有支持的聲音，讓香港人憂慮。

民主僅得3.59分 法治3.92分排尾二

是次調查在3月8日至12日舉行，成功取得1,001個樣本。以10為最高分，自由指標跌幅最少，分數亦最高，為4.7分，但仍較上次2月初調查下跌0.32分。安定指標為4.26分，下跌0.72分；繁榮指標為4.26分，下跌0.7分；法治指標下跌3.92分，下跌0.58分；民主指標為3.59分，下跌0.67分。

兩次調查之間發生幾項重要事件，分別為李百全接替梁家榮出任廣播處長，47名民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，接種科興疫苗計劃啟動，以及人大修改香港選舉制度。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，五大指標已調查了20年，2018年後一直維持低位，顯示期間推出的國家安全法和選舉改制，在香港人眼中無法改變這五大指標的低迷狀態。