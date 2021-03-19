民研：65%受訪者對香港未來政治環境無信心　21%計劃永久離港

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-19 17:59

香港民意研究所今（19日）公布「我們香港人計劃」有關香港移民潮的調查結果，發現約65%受訪者對香港未來的政治環境無信心，當中民主派支持者表示無信心達到95%。約64%受訪者對香港人未來享有的個人自由無信心，只有29%表示有信心。

民研於3月15至18日以網上調查形式訪問近5,700人，結果顯示65%受訪者對香港未來的政治環境無信心，有信心佔25%。在非民主派支持者中，有信心及無信心的受訪者相若，分別佔40%及43%，而自稱民主派支持者則有95%表示無信心，5%稱有信心。

被問到對香港人未來享有的個人自由有多大信心，64% 稱無信心，29%表示有信心，民主派支持者中有93%受訪者表示無信心，5%受訪者稱有信心。調查亦顯示，52%受訪者對香港經濟前景無信心，24%表示有信心。

另外，69%受訪者表示目前沒有計劃永久離開香港，但有42%受訪者指如果情況變差至不能接受，就會設法離開，無論任何情況下均不會離開的僅佔27%。21%受訪者稱有計劃永久離港，2%已永久離開。

被問到香港甚麼方面變差促使其永久離開香港，約38%的受訪者選擇個人自由，其後為香港的政治，佔約17%，個人的生活水準和家人前途同樣佔11%，而香港的經濟前景則佔6%。