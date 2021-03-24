議事規則︱謝偉俊：修例容暫停不檢點議員職務　研停職期停發薪津

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-24 10:54

立法會內務委員會上月底支持修改《議事規則》建議，修訂內容包括設「停賽」機制，若議員行為不檢點，主席可考慮暫停職務；訂明立法會辯論時限及縮短議員發言時間等，有關修改《議事規則》議案今日（24日）在立法會大會審議。 議事規則委員會主席謝偉俊今早（24）表示，修改《議事規則》後將增加議會內違規行為的罰則，建議容許委員會主席提出「不容辯論」動議，將極不檢點的議員暫停職務，再交由議員表決後實行。謝偉俊稱，首次罰則為暫停參與會議一周，其後再以倍數遞增；至於停職間是否停發薪津，下一步會研究修例。

謝偉俊表示，修改《議事規則》後增加議會內違規行為的罪則，其中建議容許委員會主席提出不容辯論動議，將極不檢點的議員暫停職務，再交由議員表決後實行。（資料圖片）

稱中間落墨作「經濟上制裁」

謝偉俊在港台節目《千禧年代》表示，現時立法會對於行為極不檢點議員只有兩個做法，一是趕離場，二是根據《議事規則》提出譴責，他認為趕離場並無效用，提升至動議罷免亦過於極端，故修例是中間落墨，作出「有牙力」的懲罰，暫停有關議員出席會議或作經濟上的制裁。

被問到民主派議員總辭和改革選舉制度後，修例主要針對哪一類人士？謝偉俊稱並非針對某一個人或政黨，而是整個制度。他認為，《議事規則》在殖民地時期遺留下來，發現條文做得不足，遭濫用時就要修改。對於現時議會已沒激烈場面出現，他稱「拉咗犯罪集團」亦不代表可以取消條例。

對於有建制派認為罰則「重手」，謝偉俊稱建議是參考英國等國會罰則，又指英國的罰則更嚴謹，如議員被罰停賽三次後，餘下的任期都不能出席。

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