中英街解禁旅遊「還須等」　硬件俱備待「更高層」拍板｜政圈風聲

沙頭角中英街「團進團出」旅遊，早於農曆新年期間已傳出最快今年三、四月開放，惟至今仍未解禁。《香港01》獲悉，中英街檢查站人面識別「無感通道」硬件設施配套早已完備，至今通行順暢，深圳與香港雙方萬事俱備，亦有共同願望盡快通關，惟有待更高層人士拍板。



綜合多名知情人士透露，這個「禁區中的禁區」要中央層面批准才落實，包括兩地政府在政策、法律上問題要有共識，「喺中英街犯法，內地處理」，仍待有關部委確認，才能開放旅遊。有知情者指，雖然中英街不是一個關口，但為了有正式旅客出入記錄，可能涉及入境處參與，設立臨時櫃位才能成事。



沙頭角禁區第二階段第一期開放1月1日實施，首批旅行團團友早上進入區內開放範圍遊覽，不少人找獨有地標打卡。（黃浩謙攝）

中英街早前傳最快三、四月解禁旅遊

沙頭角禁區新樓街、碼頭等開放公眾旅遊兩年多，每日配額3000個，周末平均300至400人旅客到訪，平日更只有100至200人到訪，十分一配額也不到。其中一個原因是外界引頸以待、屬「禁區中的禁區」的中英街仍未開放旅遊。《香港01》今年二月率先報道，中英街「團進團出」研究進展順利，預料有望最快今年三、四月起容許開放參觀，初期旅客進入禁區擬實施配額制，每日至少200至300個旅客配額。

中英街解禁旅遊只聞樓梯響。（黃浩謙攝）

沙頭角中英街新檢查站2024年12月23日啟用，試行「無感通關」。

消息：中英街硬件俱備 解禁待中央部委拍板

四月接近尾聲，中英街解禁旅遊為何只聞樓梯響？《香港01》獲悉，保安局、文體旅局及深圳鹽田區政府一直商討中英街解禁，進展亦順利，中英街檢查站人面識別「無感通道」硬件設施配套早已完備，至今通行順暢，深圳與香港雙方萬事俱備，亦有共同願望盡快通關，惟有待更高層人士拍板。

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一名知情人士透露，雖然中英街本身並非一個正式關口，而是檢查站，但這個「禁區中的禁區」的運作，相信要中央層面批准才落實。（黃浩謙攝）

料協調入境處參與記錄旅客出入

一名知情人士透露，雖然中英街本身並非一個正式關口，而是檢查站，但這個「禁區中的禁區」的運作，相信要中央層面批准才落實，惟目前設施「完全無問題、通行好Smooth（暢順）」。另一名知情人士表示，兩地政府政策、法律上要有共識，「例如旅客過咗界去嗰邊，有啲咩事咁點處理呢」，惟相信問題不大，只待有關部委確認才能開放旅遊。

不過，有知情人士表示，雖然中英街不是一個關口，但據了解為了有正式旅客出入記錄，可能要協調入境處參與設立臨時櫃位才能成事，因目前只靠警方檢查禁區證明文件，「宜家警察對一對身份證、望一望就過」，長期往返兩地的居民則可用人面識別通道。

保安局局長鄧炳強昨日（19日）與選委界立法會議員姚柏良、旅遊界立法會議員江旻憓、旅議會主席譚光舜、副主席謝淦廷等業界到訪蓮麻坑邊境禁區及沙頭魚中英街外。（姚柏良FB）

保安局局長鄧炳強昨日（19日）與選委界立法會議員姚柏良、旅遊界立法會議員江旻憓、旅議會主席譚光舜、副主席謝淦廷等業界到訪沙頭角。（江旻憓FB）

姚柏良：目前沒具體開放旅遊時間表 望加快「團進團出」

保安局局長鄧炳強昨日（19日）與選委界立法會議員姚柏良、旅遊界立法會議員江旻憓、旅議會主席譚光舜、副主席謝淦廷、總幹事楊淑芬、旅遊業促進會總幹事崔定邦等業界到訪沙頭角。

姚柏良指一行人碰到一批長洲居民長途拔涉到沙頭角旅遊，一見到局長和議員到訪，馬上「攔途截劫」爭相問「幾時入得中英街參觀呀」。（姚柏良FB）

本身是香港中旅社董事長的姚柏良一直爭取開放中英街旅遊，他接受《香港01》訪問時表示，當時碰到一批長洲居民長途拔涉到沙頭角旅遊，一見到局長和議員到訪，馬上「攔途截劫」爭相問「幾時入得中英街參觀呀」，反映中英街旅遊受市民關注及歡迎，惟目前沒有具體開放時間表。

保安局局長鄧炳強昨日（19日）與選委界立法會議員姚柏良、旅遊界立法會議員江旻憓、旅議會主席譚光舜、副主席謝淦廷等業界到訪沙頭角。（江旻憓FB）

保安局局長鄧炳強昨日（19日）與選委界立法會議員姚柏良、旅遊界立法會議員江旻憓、旅議會主席譚光舜、副主席謝淦廷等業界到訪沙頭角。（江旻憓FB）

他說，中英街檢查站不少配套已完善，一旦中英街解禁旅遊，會先以「團進團出」試驗方式推行，中旅社有相關經驗，亦非只從盈利考慮做事，樂意提供服務促成發展，希望加快中英街開放旅遊。

沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪。(資料圖片)

李冠洪：內地已準備好迎接中英街解禁旅遊

沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪表示，內地一方已準備好迎接中英街解禁旅遊，香港一方亦希望盡快開放，居民亦盼望有人流、有商機，估計初期限「團進團出」每天200至300個配額，若安排順暢，之後會「增碼」。