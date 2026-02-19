01獨家｜沙頭角中英街最快三月解禁旅遊　擬每日限兩、三團旅客

沙頭角禁區新樓街、碼頭等開放公眾旅遊兩年多，每日配額3000個，周末平均300至400人旅客到訪，平日更只有100至200人到訪，十分一配額也不到。其中一個原因是外界引頸以待、屬「禁區中的禁區」的中英街仍未開放旅遊。



《香港01》獲悉，中英街「團進團出」研究進展順利，預料有望最快今年3、4月起容許開放參觀，目前仍待商討細節再拍板。消息指，初期旅客進入禁區擬實施配額制，每日100至200個配額，即約兩、三團旅客。旅遊事務署回覆《香港01》時指，正與深圳當局及特區有關部門積極研究跟進，有消息會公布。



沙頭角禁區第二階段第一期開放2024年1月1日實施。（黃浩謙攝）

至今約27萬旅客進入沙頭角禁區

沙頭角邊境禁區的第一期及第二期開放計劃，分別於2022年6月及2024年1月實施，供個人和旅行團旅客申請邊境禁區許可證，進入沙頭角中英街以外的地方，至今已有約27萬人次以旅客身份申請禁區許可證進入沙頭角。

沙頭角禁區第二階段第一期開放1月1日實施，首批旅行團團友早上進入區內開放範圍遊覽，不少人找獨有地標打卡。（黃浩謙攝）

只用到每日配額十分一 中英街未解禁或成關鍵

周末平均300至400人旅客到訪沙頭角禁區，平日更只有100至200人到訪，以每天3000個配額計，十分一配額也不到。旅遊界曾反映數字走勢平緩，沒有再上升，問題之一是屬「禁區中的禁區」的中英街未能開始參觀，令吸引力大打折扣。

中英街神秘面紗具吸引力

中英街是位於深圳鹽田與沙頭角邊境的街道，可謂「一街兩制」。上世紀內地改革開放初期，對物資的需求甚大，不少香港商人在中英街開店售賣味精、肥皂、牙膏、糖果、衣服、黃金、手錶等商品。最高記錄一天有將近10萬人次進出中英街。

後來基於保安理由，多年來只有持特定禁區許可證，並在中英街居住、生活和有工作需要的人才可以進出。

沙頭角中英街有望解禁旅遊，初期只限團進團出。（香港01）

沙頭角中英街新檢查站2024年12月23日啟用，試行「無感通關」。

01消息：中英街最快下月解禁旅遊 擬每日限兩、三團旅客

去年4月，保安局透露與文體旅局研究容許沙頭角禁區中英街以「團進團出」方式開放參觀。《香港01》獲悉，中英街「團進團出」研究進展順利，預料最快今年3月容許開放參觀。消息指，推行初期一日禁區紙配額100至200個，即兩、三團旅客。當局要克服的挑戰包括每日「團進團出」限額不能太多，以及與內地商討有效證件，以免誤闖。

選委界立法會議員、香港中旅社董事長姚柏良一直爭取開放沙頭角中英街解禁旅遊。（資料圖片）

業界認同每日限兩、三團旅客進出 料復活節假期前成事

一直爭取開放沙頭角中英街旅遊的選委界立法會議員、香港中旅社董事長姚柏良接受《香港01》訪問時表示，沙頭角中英街開放旅遊後，可試行每日限兩、三團旅客進出，當安排順暢無沙石後，按容量後逐步增加禁區配額，預料周末進出中英街的旅客較多，平日則可能學校考察、團體包團為主。

他說，出入境硬件設施已就緒，目前處於兩地旅遊部門對接階段，包括出入保安等考慮，「例如唔舒服去醫院送去邊，呢啲都要諗」，希望越快解禁越好，具體開放日期未敲定，惟相信不用等到本年中也可推行，復活節假期前也有望成事，推行難度不高。

姚柏良表示，位於深圳一方的中英街界石具吸引力，沙頭角的「中英街歷史博物館」沙頭角墟需推動餐飲等配套，帶動本地消費，由旅行社一併申請進出中英街禁區紙，以及購買保險等，也是對旅客方便的安排。

沙頭角鄉事委員會主席李冠洪。（資料圖片/張浩維攝）

沙頭角區鄉事委員會認同初期日限200名旅客合適

沙頭角鄉事委員會主席李冠洪接受《香港01》訪問時說，沙頭角中英街在兩地也屬於禁區，將來解禁旅遊實施「團進團出」安排，兩地旅客也對等可以參觀，不容許個人遊，初期控制每天約200名旅客參觀也是合適，須由指明旅行社申請禁區出入證件，領隊帶領旅客參觀，料農曆新年後相關安排明朗化。

旅遊事務署：正積極研究跟進 有消息會公布

旅遊事務署回覆《香港01》時指，正與深圳當局及特區有關部門積極研究跟進，有消息會公布。