中英街解禁旅遊有咩玩？維格餅家進駐DIY鳳梨酥　｢界碑｣景點必去

沙頭角「禁區中的禁區」中英街，有望解禁開放旅遊。《香港01》獲悉，最快今年3、4月起容許開放「團進團出」參觀，初期限每日100至200個配額，即約兩、三團旅客。旅遊事務署回覆《香港01》時指，正與深圳當局及特區有關部門積極研究跟進，有消息會公布。



旅客相信很快可以揭開中英街的神秘面紗，除了傳統景點「界碑」石、中英街歷史博物館，據《香港01》了解，鹽田政府為了吸引香港和國際旅客做好準備，將備受旅客歡迎的台灣維格餅家引進到中英街，提供DIY手做鳳梨酥工作坊等玩意。目前維格餅家未有在香港開設分店。



中英街「一街兩制」

中英街原名「鷺鶥徑」，位於深圳鹽田與沙頭角邊境，可謂「一街兩制」。全長約250米，寬3、4米，上世紀內地改革開放初期，對物資的需求甚大，不少香港商人在中英街開店售賣味精、肥皂、牙膏、糖果、衣服、黃金、手錶等商品。最高記錄一天有將近10萬人次進出中英街。九七回歸前，街東側屬中方，街西側屬英方。回歸後，東側屬深圳，西側則屬香港。

台灣維格餅家進駐中英街。（香港01）

台灣維格餅家進駐中英街 DIY鳳梨酥吸引旅客

《香港01》近日觀察，短短一條中英街商店林立，日用品、保健品、藥妝和食品一應俱全，亦有酒樓提供早午晚市海鮮粵菜。除此之外，備受旅客歡迎的台灣維格餅家，近月已在中英街開幕。

香港也沒開分店的維格餅家，在中英街5層大樓中提供DIY烘焙手做鳳梨酥、EVERROL朱古力工作坊，同時有展銷區。據了解，鹽田政府為吸引香港和國際旅客做好準備，將備受旅客歡迎的台灣維格餅家引進到中英街。

中英街「界碑」、歷史博物館成為必去景點

傳統景點亦有不少賣點，看到歷史滄桑變遷。中英街中央豎立了「界碑」石，是中英雙方在1899年勘定陸界時所訂立的界線。此外，由深圳市鹽田區政府興建的中英街歷史博物館，復原晚清東和墟繁榮景象。

「中英街警世鐘」提醒牢記屈辱

博物館廣場的「中英街警世鐘」，每年3月18日舉行鳴鐘儀式，提醒牢記鴉片戰爭割讓香港等屈辱歷史。

沙頭角魚燈舞亦是禁區賣點，魚燈舞源自清朝初年的沙欄吓村吳氏客家族，迄今已有300多年歷史。圖中大樹上懸掛魚燈。（香港01）

沙頭角魚燈舞300多年歷史

沙頭角魚燈舞亦是禁區賣點，魚燈舞源自清朝初年的沙欄吓村吳氏客家族，迄今已有300多年歷史，更於2008年入選國家級非物質文化遺產。它展現了客家人崇拜天后的習俗，以模仿魚類的舞姿以及魚群起舞「獻祭」為主題。表演時，舞者手舉魚燈，伴以鑼鼓奏樂，利用道具和魚燈裡的蠟燭光芒展現海底世界。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

旅遊業界：可開拓「北都邊境旅遊」

旅遊促進會總幹事崔定邦接受《香港01》訪問時表示，中英街封閉超過半個世紀以上，當全面開放團隊旅客參觀，香港人亦可以一睹神秘的中英街面貌，而遊學團亦可以透過參觀中英街博物館，認識近代抗日歷史及香港回歸祖國，館內詳細記載沙頭角的歷史及抗日戰爭紀錄，形容非常值得市民及學生參加本地旅遊探索及參觀。

崔定邦說，香港旅遊界可以開拓「北都邊境旅遊」。（資料圖片）

他說，內地為準備迎接香港及國際旅客，中英街內已經有多家手信店及引入台灣知名的餅食，在中英街亦可以買到台灣鳳梨酥。

崔定邦認為，香港旅遊界可以開拓「北都邊境旅遊」，透過新開放的紅花嶺郊野公園，欣賞昔日邊境多座麥景陶警崗，從紅花嶺眺望繁華的深圳及新界東北世界地質公園、荔枝窩等如畫的景色。與此同時，旅客亦可以循沙頭角碼頭前往吉澳等品嚐海鮮，或者繼續乘搭觀光船前往荔枝窩海上遊等。