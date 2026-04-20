甯漢豪訪京　拜訪國資委及中建集團談北都發展

發展局局長甯漢豪周一（20日）在北京進行一系列交流及參訪活動，先拜訪國務院國有資產監督管理委員會，介紹特區政府就加快發展北都及鼓勵企業參與等方面的工作。其後，她與中建集團成員會面，就如何把建造業打造為強大的新質生產力交換意見，並期待集團旗下企業繼續支持及參與北都發展。此外，她下午出席香港工程師學會為慶祝成立50周年而舉辦的「香港工程傳奇展覽@首都」，為啟動儀式致辭。



2026年4月20日，發展局局長甯漢豪（左三）在北京與國資委國際合作局副局長謝暉（右二）進行工作會議。北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思（左二）和發展局副秘書長（工務）何英傑（左四）亦有出席。（政府新聞處圖片）

感謝國資委鼓勵央企參與北都發展

甯漢豪上午與國資委國際合作局副局長謝暉進行工作會議，感謝國資委支持及鼓勵中央企業參與北都發展。她表示，特區政府為加快推動北都發展，已陸續推出多項措施落實多元開發模式，包括成立由政府擁有的產業園公司以推進產業進駐與發展，及於去年底為洪水橋新發展區內約11公頃「片區開發」試點展開招標。此外，特區政府爭取於今年內就加快北都發展訂立專屬法例，以進一步為北都發展拆牆鬆綁。

與中建集團交流建造行業創新

其後，甯漢豪與中建集團副總經理陳勇及其團隊會面，就推動兩地業界採用先進建築技術交換意見，特別是「組裝合成」建築法（MiC）的應用深化合作，以打造MiC成為大灣區走出國際的高端產業。甯漢豪隨後與中建集團董事長鄭學選共進午餐，就企業如何從多方面參與北都發展及建造行業創新交流意見。

她考察了由中建集團旗下企業負責的北京市西城區危舊樓改建項目──三里河一區28號樓，了解到項目採用「原拆原建」模式，並引入MiC智能建造技術，顯著縮短工期，實現快速封頂與回遷。

出席香港工程師學會慶祝50周年展覽

甯漢豪下午出席香港工程師學會的「香港工程傳奇展覽@首都」，展覽以「回首輝煌五十載，並肩打造新世代」為主題，展示香港工程界半世紀以來的卓越成就，並介紹未來創新科技與工程產業相融合的發展新趨勢。

她在展覽啟動儀式致辭時表示，香港工程師學會在北京舉辦展覧，以行動表達工程專業致力融入國家發展大局、服務國家的熱情和承諾。《十五五規劃綱要》為建造業未來指明方向，要求鞏固提升行業在全球的地位和競爭力。

她又稱，港府期望工程專業更積極地發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，憑藉對國際建築標準的熟悉與豐富應用經驗，再結合內地的工程技術及供應鏈的蓬勃，優勢互補，一同打造「中國建造」的品牌，助力國家把先進的建築及水利基建技術、物料及產品推向世界。

甯漢豪晚上結束訪問行程返港。