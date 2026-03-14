甯漢豪：未來五年政府工程開支維持高水平　冀鼓勵更多私人項目

近年建造業工程量大減。發展局局長甯漢豪今日（3月14日）出席活動時指，未來5年政府工程開支，每年平均維持在1280億元的高水平，體現當局對基建及工程發展的承擔。她又認為需要透過創新科技，解決人才需求及降低成本，局方已主動與持分者合作，盼在無人機、機械人、人工智能方面推出更多先行先試系統。



未來5年政府工程開支年均1280億元

甯漢豪今日出席香港工程師學會活動時提到，財政預算案表明未來5年的政府工程開支，每年平均維持在1280億元的高水平，體現當局對基建及工程發展的承擔，亦希望鼓勵啟動更多私人項目，會繼續與各持份者合作，推動行業創新。

冀在無人機、機械人方面 推先行先試系統

甯漢豪提到，面對龐大工程量，要解決人才需求、提升生產力及降低成本，必須利用創新科技。當中預算案提出向「建造業創新及科技基金」注資10億元，及預留1億元支持香港建築科技研究院開展多項研究，會善用有關撥款與業界推動研發及應用。她續表示，局方已主動與持份者合作，希望在無人機、機械人、人工智能方面推出更多先行先試系統。

甯漢豪：盼業界不止服務香港 亦要服務國家

全國人大會議日前通過國家「十五五」規劃綱要，甯漢豪指，「十五五」規劃為建造業的未來指明方向，要求行業提升全球的地位和競爭力，香港具背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，相信可以發揮關鍵作用。

她又表示，香港有優秀人才、世界級水平專業標準以及卓悅的工程項目管理，為本港發展成為國際基建中心打好了基礎，政府現在正積極引入境外，包括海外或內地好的建造技術、物料，並鼓勵業界不止服務香港，亦要服務國家。