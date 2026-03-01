北都｜料本月交專屬法例草案　甯漢豪：要留彈性不需鉅細無遺

政府在新一份《財政預算案》中提出多項推動北部都會區發展的措施，發展局局長甯漢豪今日（1日）表示，預計3月下旬會向立法會提交專屬法例草案，但法例「不需要鉅細無遺」，北都發展時長十多年，需要留有彈性。她又指，政府將可做「媒人」角色，積極招商引資，為發展商與土地配對。



政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

政府做好「媒人」角色招商引資

甯漢豪在商台節目《政好星期天》中指出，過去較多是投資推廣署及重點企業辦公室負責招商引資，但需要加大力度。已有發展商有興趣參與北都發展，政府可以做到「媒人」角色，如發展商有意發展教育，政府便可考慮提供土地配合教育城發展，或興建專上學生宿舍等，「我們如果造地的有這個資訊，我們就可以做到這個媒人。」

發展局局長甯漢豪。（資料圖片/黃寶瑩攝）

擬訂專屬法例 放寬「拆牆鬆綁」加快批核

甯漢豪表示，預計在3月下旬向立法會發展事務委員會提交北都專屬法例的具體內容，主要涉及規劃和建設階段的「拆牆鬆綁」，例如加快改土地用途、容積率等申請的批核。她又指北都發展需時十多年，因此專屬法例「不需要鉅細無遺」，要留有一定彈性。專屬法例亦強調賦權政府，日後可推出附屬法例或行使不同權力以應付需要。

政府做「樁腳」高度參與3間園區公司

預算案建議向河套香港園區、新田科技城及洪水橋產業園區的園區公司或專屬公司各注資100億元。甯漢豪稱，政府會作為「樁腳」高度參與3間園區公司，協調各園區發展重點。她又稱，3園區分工有時會有重疊，將協調及保留適當彈性，有制度同時亦會為園區公司等「度身訂造」。 政府亦提出預留100億元，提供貸款予北都大學城校舍興建。甯漢豪說，北都大學城有約100公頃用地，其中洪水橋約10公頃用地會於未來兩年內完成平整，當局今年會就大學城用地規劃藍圖。