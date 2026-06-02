政府申46億救香港郵政　議員憂難轉盈　陳百里：3年内提長遠規劃

商務及經濟發展局和香港郵政申請向郵政署撥款46億元，以支持該署未來3年的營運。立法會經濟事務發展委員會今日（2日）討論相關撥款，不少議員關注郵政如何減少虧損。選委會界別議員陳紹雄擔心，注資46億元只是「買時間」，「你憑咩把握，認為未來3年會扭轉情況，定係純粹買時間，3年後又返來話要加更多錢」；自由黨邵家輝建議引入多勞多得機制，為新員工及自願轉制的員工，改以底薪加績效獎金方式出糧。



署理商務及經濟發展局局長陳百里指，會在3年內提出香港郵政長遠規劃，又指香港郵政對私有化、公司化持開放態度。



陳百里指，會在3年內提出香港郵政長遠規劃，又指郵政對私有化、公司化持開放態度。（立法會直播）

陳紹雄關注署方3年間財政預算，「你憑咩把握，認為未來3年會扭轉情況，定係純粹買時間，3年後又返來話要加更多錢。」（立法會直播）

陳紹雄：局長你憑咩把握扭轉情況 定係純粹買時間？

議員陳紹雄指，受外圍環境影響，估計香港郵政短期收入難有轉機，關注署方3年間財政預算，「你憑咩把握，認為未來3年會扭轉情況，定係純粹買時間，3年後又返來話要加更多錢。」

陳百里指，不能光從商業角度理解香港郵政的虧損，因為香港郵政需維持必要服務。他又指，會努力開源節流，注資只是過渡性安排，會在3年內提出香港郵政長遠規劃，向公眾交代香港郵政未來路向。

邵家輝：不少私人速遞公司採用底薪加佣金制度 多勞多得

自由黨邵家輝指，香港郵政採用傳統公務員制度，「做多做少都係出咁多糧」，但不少私人速遞公司採用底薪加佣金制度，令員工「多勞多得」。他建議香港郵政仿傚私人市場，為新員工及自願轉制的員工，改以底薪加績效獎金方式出糧，提升前線人員開拓物流商機的積極性。商務及經濟發展局署理局長指，會考慮相關建議。

江旻憓：可考慮活化赤柱郵局成旅遊地標 賺取收益

旅遊界議員江旻憓指，香港郵政可考慮活化赤柱郵局成旅遊地標，從而賺取收益。她舉例，上海武康大樓主題郵局活化後每日有500多人參觀，截至去年累計業務收入為200萬元人民幣。陳百里稱會積極考慮。

選委會議員梁子穎關注香港郵政如何轉型市場化，與其他私營市場競爭，避免繼續要求注資。陳百里指，坊間有聲音認為郵政是否應恢復傳統政府部門撥款，但仍需商討。他指對私有化、公司化持有開放態度，會參考其他經濟體做法。