香港郵政去年蝕8億為30年來最多　政府申請注資46億作未來3年營運

香港郵政連續8年錄得虧損，共蝕28.97億。其中去年蝕8.21億元，為30個年度來虧蝕最多。商務及經濟發展局今日（27日）向立法會提交文件，指根據現行郵件量趨勢與收支預測，營運基金的現金儲備預計僅可足夠支付香港郵政少於一年的營運開支。政府建議撥款46億元向郵政營運基金注資，其中5.1億元將用作翻新空郵中心。



香港郵政連續8年錄得虧損，共蝕28.97億。其中光是去年已蝕8.21億元。（資料圖片）

商務及經濟發展局和香港郵政向立法會提交文件，指隨國際形勢轉變、營運成本上漲及電子通訊普及，香港郵政的財政狀況嚴峻。根據現行郵件量趨勢與收支預測，營運基金的現金儲備預計僅可足夠支付香港郵政少於一年的營運開支。當局建議由資本投資基金向營運基金注資46億元，支持未來3年的運作，包括用5.1億元翻新空郵中心。

文件提到，香港郵政會繼續開拓電商郵件業務等，以增加收入，包括積極洽商各大網購平台、集運商等，以爭取合作商機；聚焦開發「一帶一路」、東南亞國家聯盟、中東國家等具發展潛力地區的郵遞物流巿場，及開發多元化的郵政業務，如推出不同主題的郵票等。

香港郵政自1995年透過營運基金模式，以自負盈虧方式營運。文件透露，郵政署已連續8年錄得虧損，共蝕28.97億，去年則蝕8.21億元，為自1995年改用營運基金自負盈虧以來，30個年度內虧蝕最多。