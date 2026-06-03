AI取代崗位議員倡稅務優惠鼓勵僱主請人　孫玉菡：會檢視就業政策

人工智能的發展取代了部分初階職位，有青年陷入就業困難。選委界李家駒今日（3日）在立法會質詢政府，如何持續幫助青年就業，會否考慮推出薪金補貼和稅務優惠，以鼓勵僱主聘用缺乏經驗的青年。勞工及福利局局長孫玉菡表示，新畢業青年搵工缺乏競爭力非香港獨有，政府有多個項目幫助青年人的學業及培訓，亦為在職培訓期間聘用青年學員的僱主設津貼，鼓勵他們聘用就業困難的青年，強調會不斷檢視政策。



李家駒關注如何持續幫助青年就業，會否考慮推出薪金補貼和稅務優惠，以鼓勵僱主聘用缺乏經驗的青年。（立法會直播）

去年「尼特族」青年達3.62萬人

李家駒亦引用數據，指去年本港「尼特族」（即非在職、非在學、非受訓青年）達3.62萬人，詢問政府有否針對性支援策略。

勞工及福利局局長孫玉菡（立法會直播）

孫玉菡回應，2023年至2025年，15至24歲的「尼特族」青年從3.37萬人增至3.62萬，佔整體青年人口比例徘徊在6%至7%，反映本港青年一般需要較長時間探索職業方向。他指政府已經全面協助青年就業，包括設展翅青年計劃、「青年就業起點」(Y.E.S.)、大灣區青年就業計劃等。

選委界陳祖光（立法會直播）

選委界陳祖光則關注持續進修基金（CEF）的申領方式，仍是先修讀課程再領取資助，詢問政府會否仿效新加坡，為青年提供持續進修學券。孫玉菡稱，有機會會檢討，惟現時沒有相應工作計劃。

新界北譚鎮國（立法會直播）

譚鎮國冀設青年新興產業就業路線圖

創新科技行業近年飛速發展，帶來新就業崗位。新界北立法會議員譚鎮國關注，當局會否制定《青年新興產業就業路線圖》，列明新工種的人手需求、所需技能、培訓渠道等資訊。

孫玉菡表示，勞福局主導的人力資源推算正在開展，會「點名」人力需求暢旺的行業，相關內容將於今年第四季公布。