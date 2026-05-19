最新失業率維持3.7%　就業不足率微跌至1.5%　失業人數增2600人

政府統計處今日（19日）公布，本港2026年2月至4月的失業率為3.7%，與1月至3月相同，不過失業人數增加約2,600人，至139,200人。同期的就業不足率下跌0.1個百分點至1.5%，人數由60,100人下跌至58,100人，減少約2,000人。



當局指，失業率下跌主要見於建造業；上升則主要見於製造業。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業，以及餐飲服務活動業。



本政府統計處今日（19日）公布，本港2026年2月至4月的失業率為3.7%，與1月至3月相同。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府統計處表示，與今年1月至3月比較，2月至4月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於建造業，由6.6%跌至6.2%；而上升則主要見於製造業，由3.1%升至3.5%。餐飲服務活動業的失業率由6.0%升至6.3%。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業，以及餐飲服務活動業。

總就業人數由今年1月至3月的3,655,700人，下跌至2月至4月的3,648,000人，減少約7,700人。同期的總勞動人口亦由3,792,400人下跌至3,787,200人，減少約5,200人。

失業人數（不經季節性調整）由今年1月至3月的136,600人，上升至2月至4月的139,200人，增加約2,600人。同期的就業不足人數則由60,100人下跌至58,100人，減少約2,000人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。（資料圖片/夏家朗攝）

展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡指，香港強勁的經濟增長勢頭應會為整體勞動市場提供支持。政府會就地緣政治風險升溫帶來的潛在影響保持警惕，並繼續密切留意相關發展。