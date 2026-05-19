最新失業率維持3.7% 就業不足率微跌至1.5% 失業人數增2600人
撰文：林遠航
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政府統計處今日（19日）公布，本港2026年2月至4月的失業率為3.7%，與1月至3月相同，不過失業人數增加約2,600人，至139,200人。同期的就業不足率下跌0.1個百分點至1.5%，人數由60,100人下跌至58,100人，減少約2,000人。
當局指，失業率下跌主要見於建造業；上升則主要見於製造業。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業，以及餐飲服務活動業。
政府統計處表示，與今年1月至3月比較，2月至4月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，下跌主要見於建造業，由6.6%跌至6.2%；而上升則主要見於製造業，由3.1%升至3.5%。餐飲服務活動業的失業率由6.0%升至6.3%。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業，以及餐飲服務活動業。
總就業人數由今年1月至3月的3,655,700人，下跌至2月至4月的3,648,000人，減少約7,700人。同期的總勞動人口亦由3,792,400人下跌至3,787,200人，減少約5,200人。
失業人數（不經季節性調整）由今年1月至3月的136,600人，上升至2月至4月的139,200人，增加約2,600人。同期的就業不足人數則由60,100人下跌至58,100人，減少約2,000人。
展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡指，香港強勁的經濟增長勢頭應會為整體勞動市場提供支持。政府會就地緣政治風險升溫帶來的潛在影響保持警惕，並繼續密切留意相關發展。