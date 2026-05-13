AI蠶食大學生就業　孫玉菡：納入人力推算統計 第四季公布

人工智能（AI）的發展對本港大學畢業生就業有一定衝擊。今日（13日）立法會大會上，勞工及福利局局長孫玉菡表示，大學畢業生的全職職位空缺，在2022年至2025年，從約8萬個跌至3.1萬個，易被AI取代的行政初級職位跌幅達九成。他強調政府很重視，正分析AI對本港整體勞工市場，及不同行業職位的影響，相關數據納入「人力推算中期更新」中，預期今年第四季公布。



梁美芬關注當局有否分析AI工具對就業崗位數量的影響。(資料圖片/黃浩謙攝)

三年間行政初級職位空缺跌九成、編程跌八成

選委界議員梁美芬今日質詢政府，關注當局有否分析AI工具對就業崗位數量的影響。

孫玉菡回應，AI的普及應用對於初階職位需求已開始有影響，根據大學聯校就業資料庫的統計數據，大學畢業生的全職職位空缺，由2022年約8萬個下跌到2025年約3.1萬個。當中較易受到自動化技術替代的初級職位空缺，例如行政、資訊科技編程，跌幅尤為顯著，分別接近90%和80%。

他指，政府非常重視相關情況，並一直密切監察本地勞動市場的變化，勞福局正分析AI對香港整體勞工市場及不同行業職位的影響，結果將會納入人力推算中期更新，預期今年第四季公布。

孫玉菡說，就AI浪潮下如何幫到香港年青人，具體做法還需在掌握更多數據、觀察後再推出。（資料圖片/廖雁雄攝）

他又指，本港八所資助大學將檢視和開設新課程，在2025年至2028年，會因應政府的政策指導、市場需求、行業趨勢推陳出新，開辦三十幾項新課程，包括人工智能、網絡安全、創意產業可持續發展、數據科學等。

梁美芬冀政府資助僱主入校園提供AI培訓

梁美芬續追問政府會否提供資助，讓僱主進入大學課程提供需要的新技能，包括AI技能的培訓？

孫玉菡說，需要想出系統方法，令僱主進入大學校園與學生溝通，相信受資助大學已有方法為學生提供最好的就業機會，至於AI浪潮下如何幫到香港年青人，政府「做緊功夫」，具體做法還需在掌握更多數據、觀察後再推出。

引入人才影響畢業生就業？孫玉菡：中高級職位居多

周小松關注政府會否調整人才計劃的審批門檻。（資料圖片/黃浩謙攝）

勞聯勞工界議員周小松指，現時每年大學畢業生約2.1萬人，自2022年以來引進的各類人才，總計約20萬人，詢問政府會否調整人才計劃的審批門檻。

孫玉菡認同現時大學畢業生找工作挑戰增加，但他指，2018年以來，香港的勞動人口峰值一直跌落，根據最新的人力推算，三年來有20萬人離開勞工市場，且引入人才不少處於中高級職位，或可以創造就業機會。孫玉菡說，一方面要幫助本地畢業生盡快適應AI新潮流，另一方面要在優先本地就業前提下，引入適當人才，「兩者之間我哋睇唔到好大嘅矛盾」。

商界（第二）姚祖輝（直播截圖）

教育局：鼓勵院校令學生接觸AI場景應用

商界（第二）姚祖輝今日亦就培養AI人才質詢政府，他關注當局會否參考新加坡和美國「AI學徒」計劃的經驗，為本地人才提供帶薪培訓和深度參與產業應用AI的實習機會。

教育局副局長施俊輝（資料圖片/黃浩謙攝）

教育局副局長施俊輝回應，教資會一直鼓勵資助大學加強同業界和社區合作，為學生提供實習工作、體驗企業合作項目、聯合教學安排等；以及科教創新基金資助的範疇，包括促進學術界與產業協作，其中特別鼓勵院校發展同業界和社區相關的創新項目，讓學生接觸AI真實場景應用，提升實踐能力等等。