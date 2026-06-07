首間境外機械人全自助零售店落戶紅磡　機械人店長提供多語言服務

具身智能的應用場景走向日常生活。財政司司長陳茂波今日（7日）發表網誌，稱一家由港投引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首家境外機械人全自主零售店，並會派駐機械人店長，全天候以多種語言服務顧客。他引述負責人稱，選擇香港作為「出海」首站，正是瞄準香港國際化展示平台、對試用新技術的開放氛圍，以及創科項目的能見度。



陳茂波形容，港府大力推動AI發展，是在賦能產業和提升經濟競爭力的同時，更希望為市民帶來感受得到的便利。（鄭子峰攝）

指AI已以更具體形態進入日常生活

陳茂波說，國際資本持續關注和看好中國在多個新興和未來產業的領先優勢，而香港市場作為這些企業的重要國際籌融資中心，也令香港對初創和科企的吸引力進一步提升。

他認為，機械人店長即將在香港「開工」，標誌人工智能（AI）已開始以更具體的形態進入市民的日常生活環境中，這一趨勢是加速發展的，並形容港府大力推動AI發展，是在賦能產業和提升經濟競爭力的同時，更希望為市民帶來感受得到的便利，創造更多新發展亮點。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

「AI+與產業發展策略委員會」今月開首次會議

另外，今年預算案宣布成立「AI+與產業發展策略委員會」，成員包括專家、學者、以及商會、企業及園區公司的代表等。陳茂波公布，委員會今個月內將召開首次會議。

至於委員會初期的研究內容，他指出，由於AI賦能的範圍非常廣闊，除了聚焦生命健康及具身智能外，也會研究AI應用於多個不同領域的策略，例如交通運輸、文化與創意產業，以及可持續發展等。