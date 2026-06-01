陳茂波︰本港經濟保持強韌　AI相關商品續助貨物出口表現

立法會財經事務委員會今早（6月1日）討論本港最新經濟情況，財政司司長陳茂波表示，本港4月經濟增長依然強勁。



陳茂波表示，香港經濟踏入第二季保持強韌，4月整體商品出口貨值，按年升幅進一步增加42.9%，繼續由人工智能相關，電子產品出口帶動，佔商品出口總值比例，由2022年的近六成上升到今年第一季的七成，在第一季飆升41.5%之後，4月再上升54.3%。此外，4月訪港旅客人次，按年繼續上升一成，五一黃金周期間亦上升8%。

陳茂波表示，香港4月整體商品出口貨值，按年升幅進一步增加42.9%。﹙路透社﹚

中小企信心料逐步回穩

展望未來，他指，中東衝突走向仍充滿變數，雖然相關衝突對整體香港影響，至今相當有限，但已推高國際油價及通脹壓力，美國及伊朗停火協議基礎並不穩固，將加劇環球金融市場波動，並可削弱外部需求，為環球及本地經濟前景帶來下行風險。受國際油價影響，今年基本和整體消費物價通脹率的預測，分別向上修訂至 2.5%及 2.6%。

不過，他預計，在全球人工智能相關電子產品需求帶動下，會有利出口表現，同時在訪港旅遊業持續興旺、跨境金融活動蓬勃、以及商用服務需求穩定的支持下，服務輸出亦料維持堅穩，加上本地需求繼續擴張，香港經濟前景大致保持強韌。

至於中小企「體感」較差，他承認部分行業復蘇較滯後，政府已延長融資擔保計劃，並將推動「全民人工智能」培訓，協助中小企提升效率及競爭力，相信隨經濟持續向好，信心指數可逐步追上。