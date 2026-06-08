網約車｜首發一萬牌待數據再評估　陳美寶：打擊白牌會終極最強化

政府首階段向網約車發10,000個牌照，最快11月底向平台出牌。立法會今日（8日）舉行相關附屬法例小組委員會，不少議員關注限額會否影響行業生態發展和市民出行體驗，以及實際何時動態評估。運輸及物流局局長陳美寶表示，設一萬個網約車牌照限額是經過充分考量，形容是「審慎和穩妥的做法」，未來要收集候車時間、司機工作時間等數據評估。明年全面實施網約車規例後，會為合法車提供識別招牌，並會配合警方「終極最強化」執法。



運輸及物流局局長陳美寶。（直播截圖）

九個月過渡期難辨白牌車？陳美寶：會有識別招牌 「終極最強化」執法

會上，陳美寶表示，已開展網約車發牌的後續工作，包括邀請平台公司申請牌照、推出的士與網約車合併筆試及邀請車輛申請駕駛許可證，十一月底開始向平台批出服務牌照，並提供九個月過渡期予平台籌備及招募。

新界西北議員莊豪鋒。（資料圖片）

實政圓桌新界西北議員莊豪鋒質疑九個月過渡期間，市民難以識別合法及非法網約車，或造成隱憂，應即使實施有關條例。陳美寶回應時指明白「大家好心急」，但考慮到平台需要時間籌備及招募司機，九個月已經尚算倉促。她表示會與警方合作加強執法，並為車輛提供識別招牌，助市民辨識合法網約車。正式實施條文當日起，所有網約車平台必須盡職調查，且針對非法取酬載客的措施會「終極最強化」。

選委界議員蘇紹聰。（資料圖片）

網約車牌照不足逼兼職變全職？ 議員倡設司機儲備名單

選委界議員蘇紹聰指出，現時大概有六至七成網約車司機為兼職工作，並每週工作不多於20小時，但條例「假設」司機每週工作大約30多小時，並要求有意續期許可證的司機需要符合運輸署規定的最低行程數目，最終兼職司機可能變相被逼成為全職司機，或會導致他們離開行業。

蘇紹聰提出設立儲備名單，以助暫時未能獲得許可證的司機做好心理準備，防止整體行業發展生態受到負面影響。陳美寶回應時指會要求平台提供司機工作數據，以掌握服務和供應需求，並確保司機能夠維持兼職性質。

勞工界議員周小松。（資料圖片）

陳美寶：要收集候車時間、司機工作時間等數據評估

勞聯勞工界議員周小松提出，網約車發牌後可能會導致整體市民出行體驗受到影響，故應動態調整。陳美寶指，政府希望維持市民出行體驗不變，現時未有法律基礎收集數據以作評估，但日後附屬規例通過時或會要求各平台提供營運數據，包括市民候車時間、司機工作時間等，以作出階段性評估。運輸署署長謝詠誼亦指出條例實施後會以投訴作為主要評估項目，並非由平台自行設計評分系統，以綜合評核司機素質。

航運交通界議員林銘鋒。（湯致遠攝）

議員憂平台「爭生意」 陳美寶：硬性規定收費或窒礙市場

航運交通界議員林銘鋒提出，的士業界關注網約車平台可能為「爭生意」而提供補貼，造成行業間惡性競爭，應考慮直接規定網約車載客收費不可高於的士。陳美寶表示政府推行「總量管控」，希望讓更多平台可以提供多元化的服務，保持競爭，因此硬性規定收費指標或會「窒礙市場力量」。

她又表示，此做法下平台可同時吸引的士加盟，提高的士行業整體服務質素，並且「做大個餅」，讓不同種類司機生計同時得到「優化」。