網約車｜Uber促規管前重審或調高發1萬牌上限　的士業倡分批發牌

立法會下周一（8日）將審議網約車規管附屬法例，Uber及的士車行車主協會今日（5日）分別向法案委員會提交意見書。Uber指，車輛許可證數目上限10,000上限顯著低於需求，促請政府在明年8月落實規管制度前，重新審視或動態調整初始上限，又要求清楚訂明檢討頻率，建議至少每季一次。



的士車行車主協會則要求政府逐步發出車輛牌照，「絕不能一次過在短時間内推出全數10,000個許可證」，又要求網約車車資訂價絕對不能低於的士收費。



Uber向立法會提交意見書，促請政府在明年8月落實規管制度前，重新審視或動態調整初始上限。（資料圖片／林遠航攝）

Uber在意見書指，網約車車輛許可證10,000個的數目上限，顯著低於市民日常出行需求，預期除香港乘客外，亦會影響國際旅客一直重視的網約車服務體驗，又重申平台過去一年在香港有逾30,000名活躍司機，超過20,000名現役司機或失去透過網約車服務賺取收入的機會。Uber促請政府在第四季開始接收持牌平台營運數據後，在明年8月落實規管制度前，重新審視或動態調整初始上限。

Uber建議至少按季檢討網約車量

至於動態調整牌照數目的機制，Uber指支持政府考慮調整時，參考預約及取消預約數目、網約車司機上線時長,、提供載客服務的時長、乘客候車時間、車程距離和車資等，建議參考上述指標的第90百分位數變化（90th percentile），即所有數據由低至高排列的前90名水平，因為最能反映繁忙時間及瓶頸供求。Uber又建議政府清楚訂明檢討頻率，建議至少按季進行檢討。

倡至少80%牌給予現有活躍網約車司機

至於「人車合一」規定，Uber指上月進行的司機問卷調查顯示，有21%受訪司機並非以其個人名義擁有所駕駛車輛，若發牌時僅優先考慮已擁有私家車一段時間的人士，建議預留配額不應超過總配額的20%，餘下80%應給予現有活躍司機，以維持服務穩定性並保障他們的生計。

另外，Uber重申若法例要求司機在確定取得許可證前完成車輛登記，將為申請人帶來極高的沉沒成本風險，建議建立分階段的許可證發放機制，容許申請人可在獲分配名額後買車，再進行查驗，才正式發出車輛許可證。

的士車行車主協會向立法會提交意見書，要求政府分批發出網約車車輛牌照，又要求網約車車資訂價絕對不能低於的士收費。（資料圖片／黃浩謙攝）

的士車行車主協會則在意見書指，面對港人北上風潮、鐵路網絡不斷擴張，的士業界生意已每況愈下，同時正面臨嚴重的人手不足問題，市面更累積了約400至500個無法開出的「死牌」，大量現有的客運運載量無法投入使用，稱發出10,000個網約車許可證會對的士生態「造成毀滅性打擊」。

協會期望政府視乎市場實際吸納能力，分批發出網約車車輛牌照，「絕不能一次過在短時間内推出全數10,000個許可證」。當經濟低迷、點對點運輸需求下跌及的士司機收入呈現下降時，須適時減少網約車配額。

協會又要求網約車車齡不得超過3年，且收費基準必須與的士接近相若，絕對不能低於的士收費，又建議政府全面提高非法取酬載客罰則，引入司機強制監禁及撤銷駕駛執照處分，若脫離平台私自街頭攬客，「應立即吊銷其營運資格並列入行業黑名單，終身禁止從事點對點運輸服務」。