網約車｜前常秘楊立門：遊客叫車難影響旅遊形象　倡簽發備用牌照

政府計劃網約車首階段發出一萬個牌照，前民政事務局常任秘書長楊立門認為政府對發牌量的計法似乎值得商榷，政府假設每名司機每天開工6小時，每小時可完成兩次行程，換言之一星期開工30小時，已接近全職的鐘數。然而，他說因網約車司機近9成是兼職，政府數據也指約7成司機一星期也工作不足20小時，只有15%每周開工40小時。



楊立門認為，網約車政策要有兩手準備，質疑政府的「動態評估」機制是否能夠立即發出大量額外牌照去應付需求，如果遊客叫車困難，甚至會影響香港作為旅遊勝地的形象，建議政府有需要預先簽發備用牌照，有需要時馬上讓更多司機投入服務。



網約車。

楊立門表示，香港網約車的規管比其他國際大都會落後十幾年，早前政府終於決定成立規管制度，上星期亦表示將會發出網約車平台牌照及1萬個網約車牌。他說車牌應該發多少個，並沒有絕對科學的計算方法，網約車平台說1萬個遠遠不足，的士業界卻說太多，所以政府中間落墨然後再「動態評估」，未嘗不是個折衷的做法。

Uber. (Getty Images)

他質疑的是政府採用的計算基礎，是假設現時香港每日約有12萬個網約車行程，如果每名司機每天開工6小時，兼且每小時可完成兩次行程，那麼1萬個便可滿足需求了。但他認為這個計法似乎值得商榷，因香港網約車司機有近9成是兼職，因為喜歡工作自由度，喜歡何時接客都可以。

政府的數字也指約7成司機一星期做不足20小時，只有15%每周開工40小時。要司機每天做6小時的話，即一星期30小時，已接近全職的鐘數了，有多少司機願意呢？ 楊立門

楊立門指，發牌制度無法要求司機承諾每天工作時數，如果大部分申請牌照的司機都沒打算每星期工作30小時的話，政府便要失預算了。現時全港有約三萬名網約車司機，所以1萬個牌照限額要靠抽籤分配的，若要大部分願意每日肯做6小時的都能中籤，便要靠點彩數。

政府預計明年8月中開始對無牌網約車嚴正執法，他說如果到時才發覺網約服務供不應求，市民大眾叫不到車的情況嚴重，政府的「動態評估」機制又是否能夠立即發出大量額外牌照去應付？

我特別關注如果遊客叫車有困難，甚至會影響香港作為遊旅勝地的形象。所以我認為政府有需要預先簽發一些備用牌照，有需要時馬上讓更多司機投入服務。 楊立門