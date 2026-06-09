特首可定性刑事案涉國安　李家超：間諜涉國家級高手　情報難披露

政府擬制訂維護國家安全附屬法例，特首可發出證明書定性刑事案涉國安。行政長官李家超今天（9日）表示，目的是令案件界定機制更清晰，減少爭拗，強調附屬法例無增加任何相關法例的適用範圍、無擴充罪行的定義，亦無增加任何罪行、罰則或權力。翻查資料，罰則雖然不會加重，但保釋門檻更嚴格、警方調查權力更廣泛，並會轉由國安法指定法官處理，也無陪審團，倘入獄料會失去一般的刑期扣減。



至於如何確保特首行使證明書時，不會讓社會有「一個人話晒事」的觀感。李家超強調會審慎行事，形容很多涉國安的圖謀行為都涉及「國家級高手」，相關資料未必能公開，只能由行政長官參考，因此由行政長官發證明書是合適。



2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

特首可定性刑事案涉國安「一個人話晒事」？

李家超出席行會前見傳媒，回應預計發出定性刑事案涉國安的證明書次數時，指做法目的是希望清晰界定機制，如甚麼是「特區的法律下其他危害國家安全的罪行」，減少爭拗。他強調沒有增加任何相關法例的適用範圍、無擴充罪行的定義，亦無增加任何罪行、罰則或權力。

李家超：發證明書要非常嚴謹及嚴肅 特首承擔維護國安責任

他續指，發證明書是非常嚴謹及嚴肅的行為，基本法和國安法規定，行政長官作為特區首長，在維護國家安全方面有特別承擔的責任。他說國家將維護國安的責任交給特首，要確保有承擔，故要定期加強法例。

李家超：間諜涉「國家級高手」 很多資料僅能由特首參考

問及如何確保行使證明書時，不會讓社會有「一個人話晒事」的觀感。他強調每一次都會審慎行事。他又指，行政長官可以閲讀及參考不少國安情報，特別是間諜活動，形容很多涉國安的圖謀行為都涉及「國家級高手」，他們的資料未必能公開，只能由行政長官參考，因此由行政長官發證明書的安排是適當。