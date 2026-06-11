國安附例｜特首隨意定性輕微罪行涉國安？鄧炳強：係呃你、嚇你嘅

政府制訂維護國家安全附屬法例，特首可發出證明書定性刑事案涉國安。對於有意見指，條例會令性質輕微的罪行，變成危害國安。保安局局長鄧炳強今天（11日）直言「呢個係假嘅，係誤導，係呃你嘅係嚇你嘅」，本身沒有犯法的行為，沒有可能因行政長官發出證明書，「就會由唔犯法都變成犯法，變成危害國家安全嘅罪行」，呼籲社會要慎思明辯，不要讓這些人奸計得逞，「心腸歹毒，想煽動市民對特區政府的不信任及仇恨」。律政司司長林定國直指行政機關較法院有能力判斷國安事務，重申立法沒有改變現行條例任何範圍，或新增權力、罪行罰則。



6月8日，律政司司長林定國，在立法會討論制訂維護國安附屬法例時發言。（鄧倩螢攝）

林定國：沒有改變現行條例或新增權力

立法會《維護國家安全(程序事宜)規例》小組委員會今日舉行會議。林定國在開場發言提到，立法目的為清楚述明介定特區的法律下其他危害國安罪行機制，細化相關程序事宜，為國安法帶來更來的確定性。他強調沒有改變現行條例任何範圍，或新增權力、罪行罰則。

（資料圖片 / 高仲明攝）

行政機關較法院有能力判斷國安事務

林定國續稱，涉及國安問題的判斷，從來不屬於司法機關負責處理的問題，而且基於國安事務的本質行政機關遠比法院有能力作出合適判斷；同時，行政長官屬為維護國家安全的「第一責任人」，並掌握所有資料包括極為敏感，不能公開的情報訊息，因此必須負責，且適合判斷某一項犯罪行為，是否涉及國家安全。

保安局局長鄧炳強。（鄧倩螢攝）

鄧炳強：具危害國安性質才被界定為國安罪行

對於有意見指條例會大大擴闊危害國安罪行範圍，令性質輕微的罪行，都會變成危害國安，鄧炳強直言「呢個係假嘅，係誤導，係呃你嘅係嚇你嘅」，一項罪行如果根據條例，屬於危害國安罪行，唯一的原因只是因為這個案件的事實背景，顯示有關的犯罪行為是具有危害國家安全的性質，才會被界定為界外國家安全罪行。

鄧炳強強調，不會將性質輕微罪行，無故變成危害國家安全罪行，國安條例下危害國安的罪行以涵蓋絕大部份的危害國家安全行為及活動，按證明書的機制界定屬於危害國安罪行，相信只是極少數的情況。他續指危害國安罪行「大多性質隱密，手法層出不窮」，條例正是要處理這些極小數具危害國安性質的其他危害國安罪行。

籲社會慎思明辨 不要讓奸計得逞

針對有言論指，條例生效後政府可以隨意將市民的行為變為危害國安罪行，鄧炳強批評「心腸歹毒，想煽動市民對特區政府的不信任及仇恨」。他強調，本身沒有犯法的行為絕對沒有可能因為條例生效後，行政長官發出證明書，「就會由唔犯法都變成犯法，變成危害國家安全嘅罪行」，呼籲要慎思明辨，不要讓奸計得逞。

霍啟剛問倘發出證明書 陪審團是否需要馬上解散

會上，G19召集人霍啟剛問到，若行政長官在某案件審訊期間發出證明書，是否必須馬上要改為使用國安法指定法官審理。他又關注若案件中，如果有陪審團是否需要馬上解散，重新審理。

鄧炳強指，倘發出證明書，必須由國安法官審理。就已有陪審團的案件，在證明書發出後是否需要馬上解散，他指這視乎個別案件，因為即使發出證明書，亦需由律政司司長再發出證明書，證明案件不需要陪審團，才會解散陪審團，如果律政司司長沒有發出證明書，便可沿用原定程序進行。

林定國：國安案件不一定沒有陪審團

林定國補充，相信上述情況出現的可能性較低，若涉國安調查過程，執法部門必定會作充分調研，相信絕大部分情況下，都不會審訊期間出現這個情況。他又指，即使變了國安案件，亦不一定沒有陪審團審訊，律政司司長會基於嚴謹考慮才決定是否沒有陪審團。