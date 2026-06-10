國安附例｜不足24小時急Call會　林定國：你可以話快，但跟足規矩

特首可發證明書定性刑事案涉國安的國安附例，由通知立法會議員周一（8日）開會，到舉行聯席會議審議，不足24小時，會議當天早上才讓議員得悉文件內容。律政司司長林定國今日（10日）被問到是否以後針對國安事宜都需採用較急的做法，他重申針對完善國家安全的法例，當局希望以一個較有效率的方法去做，「你可以話快，但跟足規矩」。他說制訂附屬法例不是特別針對某一案件，強調政府有憲制責任不斷檢視法律，制訂附例只是履行憲制責任。



2026年6月10日，律政司司長林定國見記者。(林彥汛攝)

制訂附屬法例非針對某一個案件

林定國今日出席前廳交流會後，見傳媒時表示，被問及制訂附例是否希望方便調查2019年發生的案件。林定國表示，制訂附屬法例不是特別針對某一個案件，強調這非政府的「邏輯思維」，當局是希望令法律更清晰化，令社會更理解。他重申政府有憲制責任不斷檢視法律，制訂附例只是履行憲制責任。

2026年6月10日，律政司司長林定國見記者。(林彥汛攝)

林定國： 每一個需要法律的步驟我都會行足

過去兩次政府制定附例，均是突然召開聯席會議，問到是否以後針對國安事宜都需採取較急的方法。林定國指，針對完善國家安全的法例，當局希望以一個較有效率的方法去做，又稱「你可以話佢快，但我要強調，每樣嘢都係跟足規矩做」。

他以昨日通過的附屬法例為例，指法例都通過「先訂立後審議」程序，並需要提交立法會，成立小組委員會研究，「我哋速度上，我哋是有個爭取效率。但是每一個需要法律的步驟，每一個步驟我都會行足」，並會爭取向普羅大眾解釋。