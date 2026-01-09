立法會內會財會「全員上陣」勝上屆　江旻憓、方國珊齊入工務小組

第八屆立法會選出李慧琼擔任主席之後，兩個主要委員會的名單今日亦出爐，除了李慧琼外，其餘89名議員均加入內會及財會，人數多於上屆。立法會人事編制小組委員會及工務小組委員會亦公布名單，分別有33及43名議員加入，兩名受矚目「新丁」方國珊與江旻憓齊齊加入工務小組委員會。



除主席外 89名議員全部加入內會及財會

立法會內務委員會與財務委員會報名限期今日中午截止。立法會秘書處公布，除了新任主席李慧琼外，其餘89名議員都加入內會與財會。相比之下，上屆立法會最後有81名議員加入財會、內會成員則有85人，均非全員上陣。

1月8日，立法會主席選舉舉行。民建聯李慧琼以47票當選，金融界陳振英以5票之差落敗。（廖雁雄攝）

根據立法會議事規則，內會及財會須由不少於50名委員組成，但兩者分別為立法會最重要的功能委員會及常設委員會，議員一般都會加入。內會負責處理立法會內部事務，並可成立法案委員會及小組委員會研究法案及其他政策事宜，內會主席在立法會主席缺席時擔任代理主席。財會負責審核政府提交的公共開支建議，包括每年財政預算案。

人事編制及公務小組委員會均為財會轄下

同樣於今日截止報名的人事編制小組委員會及工務小組委員會，均為財會轄下組織。人事編制小組委員會負責審核政府當局有關開設、重新調配和刪除常額及編外的首長級職位，以及更改公務員各職級和職系架構的建議，並就該等事宜向財務委員會提出建議。

工務小組委員會負責審核政府在基本工程儲備基金下，用於工務計劃工程及由受資助機構進行或代受資助機構進行的建造工程的開支建議，並就該等開支建議向財務委員會提出建議。

立法會18個事務委員會將於下周五截止報名。