立法會內會成立小組委員會　對接「十五五」規劃

第八屆立法會首次內務委員會會議今日（1月16 日）舉行，通過成立香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會。提出建議的工聯會主席吳秋北表示，「十五五」規劃為香港更好融入國家發展大局指明了方向，而立法會是特區治理體系重要組成部分，所以理應積極擔當，有所作為，支持、配合、監督特區政府全面貫徹有關對接的規劃。



立法會內務委員會主席陳振英。（直播截圖）

吳秋北提出：立法會為治理體系重要部分 應積極擔當作為

吳秋北建議在內會轄下設立對接「十五五」工作小組委員會，獲19名議員附議。自由黨選委界議員李鎮強發言時稱，相信全部90名議員都會想參加這個小組委員會，關注能否開放更多位置。內會主席陳振英回應指小組委員會運作要遵守《議事規則》。根據規定，內會委任的小組委員會須由不少於3名委員及不多於15名委員組成，包括主席在內。

工聯會主席吳秋北在立法會內務委員會會議上提出，成立主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會。（直播十截圖）

G19召集人霍啟剛關注「十五五」規劃相關工作範疇廣闊，一年未必「傾得夠」，詢問是否可建長工作年期。陳振英回應指12個月後再在內會研究。

民建聯主席陳克勤稱，不反對成立這個小組委員會，但他同時指出，立法會秘書處的資源只足以支援10個小組，希望內會主席按議題輕重緩急作出協調。陳振英建議，等立法會各事務委員會舉行第一次例會後，才整體考慮成立其他政策事宜小組委員會的安排。

內會同意設小組委員會研議員薪津 下屆起自動成立

另外，內會今日同意成立小組委員會，研究與議員酬金及工作開支償還款額有關的事宜，同時會簡化程序，由下屆立法會開始會自動成立該小組委員會。