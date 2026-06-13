許正宇明率金融化表團訪滬杭蘇　將出席陸家嘴論壇

財經事務及庫務局長許正宇明日（6月14日）將率領30多人金融代表團出發訪問上海、杭州和蘇州，出席數場有關助力內地企業出海的交流會，參觀多間企業和機構，以及拜訪省巿領導。他們一行也將於下周三（6月17日）出席在上海舉辦的陸家嘴論壇。



財經事務及庫務局局長許正宇在上海舉行的2025陸家嘴論壇全體大會上，就深化上海與香港國際金融中心合作發展發言。（政府新聞處）

代表團成員包括財庫局常任秘書長（財經事務）張馮泳萍、投資推廣署署長劉凱旋、引進重點企業辦公室主任任景信、香港交易所集團行政總裁陳翊庭、香港金融發展局行政總監董一岳博士、香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明，多位金融業商會和協會的主席和會長，以及資產管理和風險創投公司的決策人。

許正宇將於6月18日傍晚返抵香港。在他離港期間，財庫局副局長陳浩濂會署任財經事務及庫務局局長。

2026年2月26日，立法會財務委員會開會，討論新一份財政預算案。局長許正宇回應提問。（陳葦慈攝）

政府擬革新企業財資稅務優惠 許正宇：吸納更多企業用香港作發展平台

另外，特區政府日前公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，將於今年內就革新適用於企業財資活動的稅務優惠制度進行公眾諮詢。許正宇今日在電台節目中表示，財資中心如同企業的內部銀行，是企業做大做強過程中必然產物，希望可透過引入更具競爭力的分級制度，如增設預審機制等，解決稅務優惠不足等問題，吸納更多內地或海外企業，用香港作為平台發展。

許正宇指出，稅務是很多企業選擇投資及做生意的重要考慮，將來通過法例後，稅務局會成為一站式服務提供者，清楚列出審批要求、企業需要提交的文件等，令排隊時間及審批時間減少一半，獲批的企業財資中心將享有更高稅務確定性。