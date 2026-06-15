食環署正、副署長皆換人　林鄭前「近臣」姚繼卓升任駐京辦主任

首次公開招聘的食環署署長，首次由非首長級公務員的前副警務處長袁旭健出任，原署長吳文傑去向未知。屬D3級的副署長亦換人，姚繼卓將於本月底升職D4級的駐京辦主任，接替退休的鄭偉源。姚繼卓是前特首林鄭月娥的「近臣」，擔任如新聞秘書的角色，主理公關見盡風浪，任職特首辦共4年半，打破政務官慣例。



林鄭過往出席大小記者會，姚繼卓經常陪伴在側並主持。（香港01直播截圖/資料圖片）

姚繼卓擔任林鄭「近臣」4年半 主理公關見盡風浪

姚繼卓2001年加入政務職系，曾在多個決策局及部門服務，包括房屋局、保安局、前房屋及規劃地政局、駐日內瓦經濟貿易辦事處、財經事務及庫務局、發展局等。最為人熟悉的是出任林鄭月娥的「近臣」，出任特首辦助理處長（傳媒），主持行政會議前見記者環節，在特首辦任職4年半，甚至早在林鄭候任期間已加入候任特首辦公室，可算是林鄭「老臣子」。

姚繼卓（林鄭左側）在特首辦任職4年半，林鄭出席大小場合陪伴在側。（梁鵬威攝／資料圖片）

時任特首辦主任陳國基(左)和時任助理處長(傳媒)姚繼卓。(盧翊銘攝)

留任特首辦時間打破政務官慣例

他經歷最激烈的反修例風波時期，再渡過疫情期，陪同林鄭出席大小公開場合、主持林鄭的記者會，可謂「見盡風浪」。當時的崗位是扮演特首與傳媒之間的橋樑。林鄭平日出席大小活動，都可見姚繼卓陪同在側。政務官一般平均每兩至三年調職一次，姚繼卓當時任職4年半，早已「夠鐘」調任，留任時間可謂相當長。

立法會食物安全及環境衞生委員會討論打擊衞生黑點計劃，姚繼卓以署理食環署長的身份出席。（夏家朗攝）

姚繼卓出任食環署副署長近4年升職

至2022年，姚繼卓升任D3級的食環署副署長（環境衞生），出任近4年後升職D4級的駐京辦主任。任內工作包括食環署加快審批食肆申請露天座位、與屋宇署聯手以科技提速處理滲水、採用熱能探測攝錄機偵測鼠踪等。

公務員事務局局長楊何蓓茵說姚繼卓是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

姚繼卓將於6月29日出任駐京辦主任。（新聞處）

連同吳文傑離開食環署，該署將正副署長皆換人，署長由非首長級公務員的前副警務處長袁旭健出任。