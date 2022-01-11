政壇諸事町︱林鄭「近臣」調任　4年半主理公關見盡風浪

特首林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前見記者，除公布一系列與防疫相關的新措施，也有新安排：主持人不同了。原特首辦助理處長（傳媒）姚繼卓（Arsene）由昨日（10日）起已調離特首辦，改由行政長官原助理私人秘書吳梓聰（Nicky）接任，並在今日首次主持記者會。

姚繼卓在特首辦任職4年半，甚至早在林鄭候任期間已加入候任特首辦公室，可算是林鄭「老臣子」，經歷最激烈的反修例風波時期，陪同林鄭出席大小公開場合、主持林鄭的記者會，可謂「見盡風浪」。



姚繼卓（林鄭左側）在特首辦任職4年半，林鄭出席大小場合陪伴在側。（梁鵬威攝／資料圖片）

任職特首辦4年半 打破政務官慣例

林鄭今日在記者會開首即指出，今日由吳梓聰主持記者會，往後他會負責與傳媒聯絡的工作，亦感謝Arsene（姚繼卓）過去4年半的貢獻，往後希望大家與吳梓聰合作愉快。吳梓聰看似駕輕就熟，在林鄭出場前先視察現場，並於記招期間點名記者發問。

姚繼卓早於林鄭2017年3月當選特首後，已加入候任特首辦公室。林鄭上任後，姚繼卓負責的工作是「協助新聞統籌專員與傳媒聯絡、及為特首制訂公關策略等」，不過由於林鄭班子新聞統籌專員一職一直懸空，姚實際上身兼兩職，扮演特首與傳媒之間的橋樑。林鄭平日出席大小活動，都可見姚繼卓陪同在側。據公務員事務局網頁介紹，政務官平均每兩至三年調職一次，所以姚繼卓早已「夠鐘」調任，留任時間可謂相當長。

曾指有線「好合作、好配合」成經典

姚繼卓在任期間，林鄭見記者的形式也有變化，過往她行會前見記者，一般在特首辦地下進行，開放答問時記者一般「鬥大聲」搶閘提問。在修例風波期間，面對社會群情洶湧，行會前見記者環節一度出現秩序難以管控。近兩年由於疫情關係，行會前記者會改到政府總部地下演講廳舉行，形式改由主持人點名記者發問，這種做法更便於當局管控秩序，但與此同時亦顯得姚繼卓「位高權重」，有權決定提問傳媒代表。

姚繼卓最為人留下深刻印象的事件，當數前年11月林鄭接受有線新聞專訪期間，嘲笑主持人、有線新聞總監李臻問題「咁mild（溫和）嘅？」並提到：「唔怪之得我新聞秘書話『好合作、好合作』，『好配合、好配合』，Arsene Yiu（即姚繼卓）。」

姚繼卓回覆《香港01》查詢指，調任屬正常工作調動，會先稍作休假，往後便會調往食環署。