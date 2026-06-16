夏寶龍訪港｜陳美寶：全力推進北都交通　蔡若蓮盼鞏教育樞紐地位

港澳辦主任夏寶龍今日（16日）訪港，先後視察洪水橋／厦村新發展區、北都大學城、元朗簡約公屋、元朗微電子中心、古洞古雋邨、河套港深創科園，就香港對接國家「十五五」 規劃及推動北部都會區建設調研。



期間，運輸及物流局局長陳美寶向夏寶龍講解北都交通運輸、物流，及遊艇經濟的發展，她表示會全力推進北都交通配套，其中古洞站將於明年投入服務，並成為粵港澳大灣區融合發展的重要通行渠道。教育局局長蔡若蓮向夏寶龍介紹北都大學城的規劃及發展進度，並表示深受中央鼓舞，對建設大學城充滿信心。



6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（湯致遠攝）

陳美寶：古洞站明年投入服務 全力推進北都交通配套

夏寶龍視察北都期間，陳美寶向其介紹發展區的新鐵路建設。她表示，夏寶龍訪港令運輸及物流局更進一步理解國家發展的規劃藍圖。她指，局方正全力推進交通配套工作，打通香港與內地的人流及物流輸送管道。

2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗工業邨參觀微電子中心，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（何夏怡攝）

她表示，日後洪水橋站將會是「三線匯聚的策略樞紐」，可直達深圳前海「深港現代服務業合作區」，並會接駁屯馬線，未來更會延伸至流浮山及元朗南，並貫穿物流圈、市中心及大學城，打通北都與全港鐵路網絡的聯繫，是歷史性交通變革。

運輸及物流局局長陳美寶。（彭紹殷攝）

陳美寶續指，北環線主線會連接古洞站到錦上路站，支線則由新皇崗口岸連接到新田站，古洞站將於來年投入服務，成為粵港澳大灣區融合發展的通行渠道。她又表示，今年推出的《香港鐵路標準》 會率先應用於北環線及港深西部鐵路，為項目訂立清晰指引，以及助鐵路發展「提速提效」、為北都做到「基建先行」。運輸及物流局正與相關部門溝通，討論「港艇北上」 及「北艇南下」 的措施，持續發展「遊艇經濟」 ，並利用大灣區的優勢促進產業，及開拓香港海事服務業。

2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（湯致遠攝）

配合「十五五」 設大學城 蔡若蓮：鞏固香港教育樞紐地位

教育局局長蔡若蓮亦陪同夏寶龍視察北都大學城，她表示中央對香港發展的關心令她深受鼓舞，且對大學城建設充滿信心。她又表示，北都大學城是建設香港成為「國際教育樞紐，集聚高端人才」的戰略部署 ，且助香港融入國家發展大局。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

蔡若蓮表示，北都大學城可鞏固香港作為國際教育樞紐的地位，成為香港貢獻「教育強國」建設的核心載體，助國家實現高水平及高品質的發展。