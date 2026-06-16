夏寶龍訪港｜上午考察洪水橋、大學城、簡約公屋　參觀微電子中心

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（16日）起一連兩日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。夏寶龍今次訪港行程集中考察北都建設，調研地點包括洪水橋新發展區、北都大學城、元朗簡約公屋、元朗微電子中心。消息指他亦會到河套香港園區以及即將啟用的新皇崗口岸。有消息指夏寶龍今次行程不會在港留宿，即日返回深圳。



6月16日，港澳辦主任夏寶龍到洪水橋．廈村新發展區社區聯絡中心考察，離開時在車內向記者揮手。（彭紹殷攝）

上午經深圳灣口岸入境 首站參觀洪水橋展覽中心

夏寶龍及隨行人員在早上由深圳灣口岸進入香港，大約9時20分抵達洪水橋/廈村新發展區社區聯絡中心，內設展廳介紹洪水橋 / 厦村新發展區，以及北都整體規劃及發展，設有體驗區與模型，介紹智慧綠色交通運輸等。行政長官李家超亦有陪同。大約30分鐘後，夏寶龍上車離開，他在車上向記者區揮手。

圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

第二站考察北都大學城

夏寶龍之後轉到洪水橋/厦村大學城選址，政府預留三幅土地發展大學城，有19份本地大學提交發展意向書。

6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（湯致遠攝）

第三站參觀攸壆路簡約公屋 去年3月入伙

夏寶龍一行人隨後轉往元朗考察攸壆路簡約公屋，李家超與房屋局局長何永賢、發展局局長甯漢豪等特區官員陪同後進入邨內參觀。

攸壆路簡約公屋是香港首個簡約公屋項目，提供超過2100個單位，去年3月開始分階段入伙，入住率在去年6月中旬達到100%。項目中有1700多個屬面積約150平方呎的1至2人單位，接近400個是大約280平方呎的3至4人單位，每月租金由880元至1630元。

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第四站參觀微電子中心 去年3月入伙

夏寶龍11時許轉到元朗工業邨參觀微電子中心，李家超、周霽及多名特區官員繼續陪同。他逗留逾20分鐘後離開。

元朗微電子中心。

微電子科技包括智能手機到智能家居、醫療設備、機械人技術、物流、交通以至太空探索。中心負責促進香港及國際頂尖院校合作研究項目，目標是成為全球領先的微電子創新科技和人才樞紐，並支援「第三代半導體」產品的開發和試產。

近月多次到大灣區調研 推動港澳對接「十五五」

特區政府昨日公布夏寶龍來港考察調研的消息，表明他此行重點是就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設進行考察調研。「十五五」規劃提出深化港澳兩地與粵港澳大灣區的深度融入與高質量發展，並首次把北部都會區列入國家戰略文件。

夏寶龍近月已多次南下大灣區調研。今年3月至4月，他在半個月內分兩批走訪廣州、肇慶、佛山、深圳、東莞、惠州等大灣區內地城市；本月1日至4日，他又到了橫琴粵澳深度合作區及珠海市調研，重點考察當地的創新科技研究院及實驗室等設施。

今年4月，夏寶龍在深圳證券交易所調研，陪同的特區主要官員包括黃偉綸、許正宇、盧寵茂。港交所總裁陳翊庭亦有參與。（港澳辦）

夏寶龍今年4月到大灣區調研時，特區政府多名主要官員罕有地分別北上陪同調研。有分析認為，此舉反映中央正「手把手」督促香港官員實地看清國家發展態勢，以期在政策規劃上實現精準對接。

▼夏寶龍近年訪港行程▼

2025年2月10日，夏寶龍調研河套香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區；隨後在6月18日至22日，展開了為期5日的正式訪港行程，其間除了與行政、立法、司法機關負責人及各界代表座談外，還出席了《香港國安法》實施5周年論壇並參觀國安展覽廳。在民生與經濟發展方面，他視察了啟德體育園、前南丫石礦場用地發展計劃，並探訪了土瓜灣社區客廳。

2024年2月22日至28日，夏寶龍展開長達七日的訪港行程，重點聚焦香港經濟發展與完善地區治理後的運作。他在抵港首日視察了機場中央控制中心，隨後數天密集會見財經系統官員、金融業界、本地及外國商會代表，並與重點企業及經濟專家座談。此外，他亦到西貢及黃大仙與地區人士「飲早茶」，會見新一屆區議會主席及區議員，並考察深水埗社區客廳的精準扶貧項目。

2023年4月13日至18日，夏寶龍訪港六日。重頭戲是出席4月15日的「全民國家安全教育日」開幕禮並發表主旨講話。在發展規劃方面，他專門聽取了北部都會區和交椅洲人工島兩大項目的進展，並親赴新界北實地考察。同時，他對香港的創科與教育發展表現出高度關注，行程包括考察香港科學園、香港科技大學、香港大學，以及到訪中小學了解基礎教育情況。他又歷史性地到訪立法會與全體議員座談，並與六支紀律部隊高層會面。