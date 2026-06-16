夏寶龍訪港｜指示五年規劃？孫東：考察地點與規劃相關、肯定成果

港澳辦主任夏寶龍一連兩日訪港，今日（16日）集中考察北部都會區建設進程。適逢港府展開首個五年規劃的公眾諮詢，被問到夏寶龍有否對當中創科規劃作出指示，創新科技及工業局局長孫東稱，向夏寶龍介紹北都的三個創科項目，包括河套港深創科園、元朗微電子研發院及沙嶺國際數據中心，與港府未來五年發展的創科項目息息相關。他並指，夏寶龍對河套香港園區建設取得初步成果表示「充分肯定」。



6月16日，港澳辦主任夏寶龍視察河套香港園區。（湯致遠攝）

孫東：夏寶龍考察項目與未來五年息息相關

夏寶龍早上到訪洪水橋新發展區、北都大學城、元朗簡約公屋與元朗微電子中心，下午視察古洞新發展區和河套港深創科園。

陪同夏寶龍訪問河套香港園區的孫東午後見記者，被問到夏寶龍對首個五年規劃的創科部分有何指示，以及昨日頒布的規劃的公眾諮詢文件中，提及的創科政策大多正推行或早已公布，政府應該怎樣編寫，才能讓市民覺得有驚喜。

孫東表示，夏寶龍此行重點是考察北都建設，包括北都幾個創科項目的推進情況。五年規劃方面，有創科專章提到加速國際創科中心的建設，及打造國際高端人才高地。

6月16日，港澳辦主任夏寶龍視察河套香港園區。（湯致遠攝）

他強調，向夏寶龍介紹的三個項目，包括河套港深創科園、元朗微電子研發院及沙嶺國際數據中心，都與未來五年發展的創科項目息息相關，並指首個五年規劃談到眾多創科重點措施，包括怎樣聚焦國際前沿緊密對接國家的戰略需求、強化基礎科研的優勢、如何高水平建設香港三大園區、如何積極融入和服務國家現代化的產業體系、推進新型工業化、推動智慧香港的建設等，都是未來五年港府的創科工作重點。

6月16日，夏寶龍考察河套香港園區後，創科局局長孫東見記者。（湯致遠攝）

夏寶龍肯定河套香港園區進度

孫東稱，夏寶龍參觀河套香港園區時，聽取了園區建設規劃進度、產業招商、創科要素跨境流動的工作匯報，並參觀已入園的企業，透露大部分是國際化企業。

他表示，夏寶龍對於港府全速推進河套香港園區的建設和其他兩個項目的工作，並在短時間內取得初步成果，表示充分肯定，亦強調未來五年要抓緊國家「十五五」規劃的機遇，加快香港發展。

孫東指，會全力貫徹夏寶龍指示，帶領局方全力推動北都三個創科園區的建設，為國家建設高水平科技自立自強貢獻香港力量。