高齡商用車司機體檢收緊至65歲 　廖振新：7月有細節、明年中落實

今年5月，牛頭角一名七旬的士司機沿落斜時疑失控剷上行人路，釀成2死2傷慘劇，再次引發坊間對高齡司機駕駛安全的關注。今日（17日）立法會大會上，運輸及物流局副局長廖振新表示，政府建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻，由70歲降至65歲，現正敲定立法細節，爭取下月向立法會報告進展。



樓家強關注政府如何提升高齡職業司機駕駛安全。（夏家朗攝）

評估高齡司機認知能力、運動功能

選委界議員樓家強質詢政府如何提升高齡職業司機駕駛安全。就提高商用車司機體格證明要求，他追問當局，會否將認知反應能力和精神健康納入強制評估範圍，確保司機有安全駕駛的能力。

運輸及物流局副局長廖振新（廖雁雄攝）

廖振新表示，反應測試只可以了解認知能力、身體活動能力等範疇，就醫生評估司機是否適合駕駛而言，政府已制定詳細醫療指引供醫生參考，涵蓋對認知和運動功能的評估，若有需要進一步做專項評估，醫生可以轉介或作特定測試。

議員憂司機體檢收費不透明

會上，改良商用車司機體檢服務模式亦受關注，選委界李浩然指業界憂慮修例後體檢開支增加，且體檢服務的收費參差不透明。廖振新表示，會透過宣傳，鼓勵更多醫生提供年長司機的健康評估服務，借此引入市場力量，令服務收費更具競爭力，又指會與醫衞局合作設立醫生名單，方便司機選擇。

選委界陳祖光提出，政府會否指定體檢中心，平衡醫生主觀判斷。不過廖振新指，若指定一兩間機構提供服務，工作量會很大，延長輪候時間，重申現時延續醫生名單的做法。