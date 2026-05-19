牛頭角車禍｜兩女途人不治　風雨下仍有人獻花悼念　現場擺滿花束

牛頭角彩霞道上星期三（13日）發生致命車禍，一輛的士失控剷上休憩處，其中被撞至斷腳的31歲徐姓女途人，在深切治療部留醫5日後，延至昨天（18日）不治，令意外增至兩人死亡。兩名女死者均為附近明愛牙科診所的同事，於午膳期間遭遇橫禍。今日（19日）整日都有雷雨，其間一度發出黃色暴雨警告，但仍有人專程到車禍現場獻花，悼念兩名死者。



記者今日重返現場視察，發現彩霞道休憩處出入口、即當日被的士撞毀的花槽位置，已擺放了數十束市民送來的鮮花，沿著花槽石壆一字排開，連綿數米。當局亦用膠欄杆及膠帶圍封。

彩霞道車禍釀成兩死3傷，現場今日擺滿多束鮮花。（馬耀文攝）

彩霞道車禍釀成兩死3傷，現場今日擺滿多束鮮花。（馬耀文攝）

事發於上星期三下午1時50分，一輛的士載着兩名乘客，沿振華道二線落斜，其間失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞倒兩名女途人。救援人員趕至將兩人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救。

其中送往聯合醫院的38歲女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲姓徐女途人，右腳甩脫重傷，留院深切治療部，延至昨日不治。的士上62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。

涉事70歲姓吳男司機胸口受傷，被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪及3項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，案件將於本周四（21日）在觀塘裁判法院提堂。

5月13日，一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路，釀成1死4傷慘劇。其中死者雙腳被撞至斷開；另一名重傷昏迷女途人則右腳甩脫。（fb馬路的事討論區/鄭俊朗）