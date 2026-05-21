牛頭角車禍釀兩死 七旬的士司機坐輪椅出庭 案押後再作調查
撰文：陳蓉
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牛頭角彩霞道休憩處早前發生奪命車禍，一輛的士沿落斜時疑失控剷上行人路，釀成2死2傷慘劇，兩名女死者為牙科診所職員。70歲司機被控「危險駕駛導致他人死亡」等4罪，今（21日）在觀塘裁判法院提堂，署理主任裁判官鍾明新應控方申請，將案件押後至8月13日，以待警方進一步調查。被告准以5萬元現金保釋，條件包括不得離開香港、一星期一次到警署報道，以及須交出旅遊證件。
被告吳錦昌（70歲，的士司機）被控兩項「危險駕駛引致他人死亡」及兩項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，指他於2026年5月13日，在秀茂坪振華道與彩霞道交界，彩霞道休憩處入口，危險駕駛一輛的士，引致2名徐姓女子死亡，以及姓馬及姓楊人士身體受嚴重傷害。辯方律師表示，被告行動不便，需由親友推輪椅出庭。
案件編號：KTCC1011/2026
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