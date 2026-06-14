車輛暴曬2小時變70度焗爐　消防揭鋰電池熱失控、膠樽聚光易著火

實測數據顯示，汽車在夏日露天暴曬2小時後，車內儀表盤溫度可飆升至66℃至73℃，車內外溫差最高達30℃，車廂如同「移動烤箱」。



在室外氣溫僅36℃的情況下，熱成像儀實測暴曬2小時後車內溫度可達76℃。升溫速度同樣驚人，即使車外只有35℃，關閉車門10分鐘後車內溫度就能超過70℃。

實測數據顯示，汽車在夏日露天暴曬2小時後，車內儀表盤溫度可飆升至66℃至73℃。（CCTV中央電視台）

夏日車廂實測飆至73度▼▼▼

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車內溫度飆升的核心原理是溫室效應：車窗玻璃允許太陽短波輻射進入，但被座椅、中控台（儀錶板位置）等內飾吸收後轉化的長波輻射，無法穿透玻璃散發，熱量在密閉空間內持續累積。

消防部門嚴正警告：車內四大高危物品清單

1. 易燃易爆類：打火機與車載香水

中國消防部門同時發布車內高危物品清單。易燃易爆類中，打火機內含液態丁烷，環境溫度超50℃就會急速膨脹，幾分鐘內可能炸裂。

2. 車載香水：酒精高壓罐易致轟燃

車載香水酒精濃度高達40%至80%，高溫下揮發遇靜電或明火極易轟燃，高壓罐體受熱約25分鐘可能炸裂擋風玻璃。

3. 電子與飲品類：充電寶（尿袋）與碳酸飲料

充電寶（尿袋）與鋰電池在45℃以上環境中易發生「熱失控」，出現鼓包、自燃甚至爆燃；碳酸飲料中二氧化碳受熱膨脹，罐體可能爆裂。

充電寶與鋰電池在45℃以上環境中易發生「熱失控」，出現鼓包、自燃甚至爆燃。（示意圖，Unsplash@Gomi）

4. 聚光起火類：樽裝水與眼鏡（凸透鏡效應）

聚光起火類中，礦泉水瓶透明瓶身在中控台形成凸透鏡聚光效應，焦點溫度瞬間可升至120℃以上，足以燒穿座椅。眼鏡和水晶擺件同樣會聚焦陽光，幾分鐘內就能點燃皮革或紙質物品。

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