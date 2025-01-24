精準扶貧工作成果報告大綱　宏觀看民生政策「兜底保障」作用

政務司司長陳國基今日（24日）主持第六屆扶貧委員會第二次會議，委員聽取政府簡介《香港精準扶貧工作成果報告》擬議大綱，從宏觀角度反映政府主要的民生政策所發揮的「造血賦能」和「兜底保障」作用，及在扶貧、脫貧、防貧方面的效益。政府將按照大綱擬備《報告》，並就具體内容進一步諮詢扶貧委員會意見，預計明年上半年公布。



政務司司長陳國基今日（一月二十四日）主持第六屆扶貧委員會第二次會議（政府新聞處）

委員備悉《報告》將反映政府精準扶貧策略的內容及成效，包括從微觀角度分析及確立目標群組的特徵、困難及需要，及為相關精準扶貧項目制訂績效指標、監察進度及評估成效等。《報告》也會從宏觀角度反映政府主要的民生政策所發揮的「造血賦能」和「兜底保障」作用，以及在扶貧、脫貧、防貧方面的效益。政府將按照大綱擬備《報告》，並就具體内容進一步諮詢扶貧委員會意見，預計二○二六年上半年公布。

此外，政府統計處二○二四年專就長者進行健康、安老照顧與社會聯繫主題性住戶統計調查。統計處在會上向委員介紹統計調查的初步分析，統計調查的詳細分析將會與《報告》一併公布。

政務司司長陳國基今日（一月二十四日）主持第六屆扶貧委員會第二次會議（政府新聞處）

委員亦備悉關愛基金各援助項目的進度和財務情況。截至二○二四年十一月底，關愛基金共通過推出69項援助項目，涉及醫療、教育、福利、民政和房屋等範疇，惠及兒童、長者、殘疾人士、病人、新來港人士和少數族裔等目標群組。現正／即將推行的項目共19項。政府已將25項基金項目納入恆常資助，另有25項項目已經完結。